مونديال قطر 2022: مدفوعة بدعم جماهيري هائل... تونس تفرض التعادل السلبي على منتخب الدانمارك

مونديال قطر 2022

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حقق المنتخب التونسي تعادلا مشجعا أمام منتخب الدانمارك في أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022، الدوحة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

خطف المنتخب التونسي الثلاثاء تعادلا محفزا صفر–صفر أمام نظيره الدانماركي في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم. وبدفع مذهل للآلاف من جماهيره بملعب المدينة التعليمية، قدم المنتخب التونسي أداء دفاعيا متميزا وكان قريبا من افتكاك الفوز لو استغل بعض الفرص التي أتيحت له خصوصا في الشوط الأول.

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فرض المنتخب التونسي الثلاثاء التعادل بدون أهداف على نظيره الدانماركي الصلب في أول مباراة بالمجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم.

للمزيد - عودة على التغطية المباشرة لمباراة تونس والدانمارك في مونديال قطر 2022

وبتشجيع هائل من آلاف المشجعين التونسيين بملعب المدينة التعليمية، أوقف "نسور قرطاج" خطورة الدانماركيين في الشوط الأول وشنوا هجمات سريعة كادت تثمر هدفا من انفراد للمهاجم عصام الجبالي الذي لم يتمكن من مغالطة الحارس كاسبر شمايكل.

في المقابل، بدت العمليات الهجومية لمنتخب الدانمارك بطيئة وجاءت معظم فرصه الخطيرة من الكرات الثابتة والركنيات.

وبادر "نسور قرطاج" بالهجوم في الدقيقة 11 على مرمى الدانمارك بتسديدة من خارج المنطقة من محمد دراغر اصطدمت بأندرياس كريستنسن وكادت تخدع شمايكل لكنها خرجت بمحاذاة القائم .

ومن تمريرة طويلة من مدافع ساليرنيتانا الإيطالي ديلان برون في الدقيقة 23، اعتقد عصام الجبالي أنه سجل الهدف الأول لـ"نسور قرطاج" إلا أنه كان متسللا.

وسدد عيسى العيدوني في الدقيقة 39 كرة قوية بعد كرة مشتركة في المنطقة علت العارضة ، قبل أن يظهر شمايكل براعته وينقذ انفراد الجبالي بإبعاده الكرة بيده (43).

سيطرة دانماركية عقيمة

في الشوط الثاني، تراجع نسور قرطاج إلى مناطقهم الخلفية وتركوا المبادرة الهجومية للدانماركيين الذين حاولوا الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمة من الخلف لكن عملياتهم كانت بطيئة وانكسرت أمام حائط يقظة الدفاع التونسي.

وأهدر عيسى العيدوني فرصة سانحة عندما فضل التمرير عوض التسديد بعدما توغل إلى مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 51. قبل أن يسجل بعد روبرت سكوف هدفا بعد أربع دقائق ألغاه الحكم بداعي التسلل على دامسغارد في بداية اللعبة.

بعد ذلك، زاد الدانماركيون من ضغطهم وخلقوا فرصتين خطيرتين في الدقيقة السبعين عندما سدد كريستيان إريكسن كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أيمن دحمان قبل أن يتكفل القائم الإيسر بإبعاد رأسية أندرياس كورنيليوس.

وحبس حكم الفيديو المساعد "الفار" أنفاس ملايين التونسيين عندما استدعى الحكم أرتورو راموس للنظر في إمكانية منح ضربة جزاء في آخر دقيقة من المباراة بعد لمسة يد من المدافع ياسين مرياح. ولكن الحكم المكسيكي اعتبر أن اللمس لم يكن متعمدا لتنتهي المباراة بتعادل سلبي يحافظ على حظوظ نسور قرطاج في بلوغ الدور الثاني من المونديال للمرة الأول في تاريخهم.

عمر التيس

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