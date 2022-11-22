مونديال 2022: المنتخب الفرنسي يسجل بداية قوية ويكتسح نظيره الأسترالي 4-1

مونديال قطر 2022

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سجلت فرنسا حاملة اللقب انطلاقة موفقة وبداية قوية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم حيث اكتسحت أستراليا 4-1 مساء الثلاثاء على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وسجل أوليفييه جيرو هدفين ليعادل رقم تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ المنتخب.

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ساعات بعد خسارة منتخب الأرجنتين أحد المرشحين لنيل اللقب أمام السعودية 2-1، لم تترك فرنسا أي مجال للشك لدى دخولها مونديال قطر 2022 لكرة القدم وفازت على أستراليا بنتيجة كبيرة 4-1 في مباراة سارت باتجاه واحد وجرت على ملعب الجنوب في منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل أوليفييه جيرو لاعب ميلان هدفين ليبلغ رصيده مع منتخب بلاده 51 هدفا، ويعادل رقم مهاجم أرسنال السابق تييري هنري.

للمزيد: عودة على التغطية المباشرة لمباراة فرنسا وأستراليا في مونديال قطر 2022

في غياب كريم بنزيمة المصاب، دخل أوليفييه جيرو لاعب ميلان أساسيا إلى جانب اللاعب الموهوب كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي لاعب برشلونة.

وصنعت فرنسا أول فرصة خطرة في الدقيقة الثانية عن طريق الثنائي ديمبيلي-مبابي ودفاع أستراليا يبعد الكرة لضربة ركنية لم تأت بأي شيء. وبالتالي أعلنت عن نيتها بكسب المباراة، وقد كان مدربها ديدييه ديشان قال إن فريقه يسعى للفوز أمام أستراليا لأن المواجهة الأولى دائما مصيرية لمستقبل الفرق بكأس العالم.

يغيب عن فرنسا عدة لاعبين بارزين خاضوا مونديال روسيا في 2018 وبينهم بول بوغبا وبليز ماتويدي ونغولو كونتي والمدافع صامويل أومتيتي، فضلا عن غياب كريم بنزيمة الذي غادر زملائه الأحد بسبب تعرضه للإصابة.

لكن البداية القوية لمنتخب "الديوك" لم تدم طويلا إذ تمكنت أستراليا من تسجيل هدف في مرمى الحارس هوغو لوريس في الدقيقة التاسعة عن طريق المهاجم غريغ غودوين إثر تلقيه تمريرة عرضية من الجناح الأيمن ماثيو ليكي.

وخلال نفس اللقطة، خسرت فرنسا خدمات مدافعها لوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة في رجله اليمنى، وبالتالي دخل شقيقه تيو في مكانه.

ورغم محاولات "الديوك" لإدراك التعادل، ظلت أستراليا متلاحمة وصامدة، بل إنها كادت تسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 22 عن طريق ديوك الذي خطف الكرة من هيرنانديز. لكنهم واصلوا جهدهم ليدرك أدريان رابيو التعادل في الدقيقة 27 برأسية أسكنها في شباك الحارس راين بعد أت تلقى تمريرة دقيقة من البديل هيرنانديز.

استمرت سيطرة المنتخب الفرنسي على مجريات اللعب ليتمكن جيرو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة من رابيو لاعب وسط يوفنتوس. وأضاع مبابي فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 45 بعد تلقيه تمريرة من غريزمان لكن مهاجم باريس سان جرمان سدد فوق المرمى.

واصل الفرنسيون تألقهم في الشوط الثاني واقترب جيرو من هز الشباك مجددا في الدقيقة الخمسين عندما سدد ضربة مقصية مرت قرب القائم الأيمن للحارس الأسترالي، وذلك إثر تمريرة من هيرنانديز الذي قدم مردودا رفيع المستوى.

واحتكروا الكرة بشكل شبه تام إذ حرموا منافسهم من الاقتراب من مرمى لوريس، فيما هددوا مرماه عدة مرات لا سيما عن طريق جيرو ومبابي. وبالتالي انهارت أستراليا فسجل مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 68 برأسية هزت شباك راين بعد تمريرة من ديمبيلي ثم أضاف جيرو الهدف الرابع في الدقيقة 71 بعد خدمة من مبابي ليعادل رقم تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ المنتهب برصيد 51 هدفا.

وتتصدر "الديوك" المجموعة الرابعة، وستواجه الدانمارك في المرحلة الثانية قبل تونس في الجولة الأخيرة.

موفد فرانس24 إلى قطر علاوة مزياني

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