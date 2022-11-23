الألمان يكممون أفواههم والإيرانيون يرفضون ترديد النشيد... مواقف مثيرة للجدل في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

شهدت بعض مباريات مونديال قطر 2022 حوادث أثارت جدلا واسعا في أول نسخة من كأس العالم تقام بالشرق الأوسط. وتعلقت هذه المواقف بالخصوص بتسجيل رسائل سياسية خصوصا من لاعبي إيران الذين رفضوا ترديد نشيد بلادهم دعما للاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني. فيما اختار لاعبو المنتخب الألماني تكميم أفواههم بعد منعهم من ارتداء شارة لدعم المثليين.

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من تكميم الأفواه دعما لـ"حقوق الإنسان" وصولا إلى رفض ترديد نشيد البلاد، شهدت بعض مباريات مونديال قطر 2022 إلى حد الآن تسجيل حوادث أثارت الجدل وسرقت جزءا من الاهتمام من كرة القدم.

لاعبو ألمانيا يكممون أفواههم بعد منعهم من دعم المثليين

لجأ لاعبو المنتخب الألماني إلى تكميم أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة، احتجاجا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح فيفا بعقوبات تأديبية.

ويوم الإثنين، أعلنت منتخبات إنكلترا، ويلز، بلجيكا، الدانمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا في بيان أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة عن "خيبة أمل" من فيفا، الذي كان رئيسه جاني إنفانتينو حاضرا في الملعب الأربعاء.

وبُعيد الحركة الاحتجاجية، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن "هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض (...) حظر الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير".

ويأتي هذا التحرك من المنتخبات الأوروبية في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات عدة حيال سجلها الحقوقي على مدى الأعوام الماضية.

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لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد نشيد بلادهم

وشهدت مباراة إيران مع إنكلترا تسجيل موقف سياسي، عندما امتنع لاعبو المنتخب الإيراني الـ11 عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقبل أربعة أيام من المباراة، كان قائد المنتخب علي رضا جهانبخش قد أشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه وأن القرار سيُتّخذ جماعيا.

وسبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال الثلاثاء إن للاعبيه "الحق في التعبير" عن آرائهم لكن مع احترام "روح اللعبة وقوانين فيفا... وفقا لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه".

هتافات إكوادورية معادية للمثليين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الإكوادور بسبب هتافات معادية للمثليين صدرت عن مشجعيها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم. وكادت الإكوادور أن تستبعد من البطولة بعد أن اشتكت تشيلي من أنها أشركت لاعبا غير مؤهل في تصفيات كأس العالم. وتم تغريمها وخصم نقاط من رصيدها في تصفيات كأس العالم المقبلة لكن سُمح لها بالمنافسة في قطر.

واستُبعد اللاعب بايرون كاستيو من التشكيلة لتجنب المزيد من الجدل. وفي مباراة الإكوادور الافتتاحية ضد قطر الأحد رددت بعض جماهيرها هتافات معادية لتشيلي تنطوي على عبارات مهينة للمثليين.

وقال الفيفا في بيان في وقت متأخر الثلاثاء مستشهدا بالمادة 13 من لوائح الانضباط "بدأت لجنة الانضباط بالفيفا إجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بسبب هتافات الجماهير الإكوادورية".

وتشمل العقوبات المحتملة في القانون خوض مباراة بدون جمهور أو حظر اللعب في ملعب معين. ولم يصدر على الفور أي رد من اتحاد كرة القدم في الإكوادور.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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