بعد الفوز التاريخي للصقور الخضر...العاهل السعودي يعلن إجازة لجميع الموظفين في كل القطاعات

مونديال قطر 2022

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء لقائه مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دومينيك راب، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 مارس/ آذار 2020.

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي بجدارة على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم على ملعب لوسيل في الدوحة.

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في إطار منافسات مونديال قطر2022، وبعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين المرشحة بقوة لحصد اللقب، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مواقف وتعليقات إثر الفوز التاريخي للسعودية في مونديال قطر الثلاثاء، تنوعت بين رسمية وطريفة وفنية.

و قبل يومين، وخلال حفل افتتاح المونديال الأول في الشرق الأوسط ودولة عربية، ارتدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشاح قطر قبل المباراة الافتتاحية للبلد المضيف الذي سقط أمام الإكوادور.

ورد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التحية لنظيره بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه في ملعب لوسيل وهو يلوّح بالعلم السعودي خلال النشيد الوطني قبل أن يلفه حول عنقه.

ولاقى هذا التعاطف الرسمي بين البلدين أصداء إيجابية، لا سيما بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بين البلدين في حزيران/يونيو 2017 عندما قادت السعودية تحالفًا رباعيًا مع البحرين والإمارات ومصر قرّر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لاتهام الاخيرة بدعمها للإرهاب، قبل حصول مصالحة في كانون الثاني/يناير 2021.

ونشر الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه على إنستاغرام صورًا وفيديو لفرحة بن سلمان وأفراد من الديوان الملكي.

الدوسري بدلا من ميسي ورونالدو

وتمكن رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رونار من وضع حد لسلسلة من 36 مباراة تواليًا من دون هزيمة الأرجنتين وحرموها من معادلة الرقم القياسي لايطاليا، ملحقين بها الخسارة الأولى منذ تموز/يوليو 2019.

ولم تخلُ مواقع التواصل من مواقف فكاهية من عشاق الكرة المستديرة.

وأعيد نشر صورة على نطاق واسع على تويتر سبق أن نشرها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، يوم الأحد تظهر جماهير أرجنتينية محبطة ومرفقة بعبارة "قريبًا"، في إشارة الى ما سيحققه منتخب بلاده، ظن الكثيرون حينها أنه يبالغ في توقعاته.

كما قام مشجعون بتعديل الصورة الشهيرة التي جمعت ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في إعلان لـ"لوي فويتون" وهما يلعبان الشطرنج.

إذ لجأ البعض الى وضع الدوسري بدلا من ميسي على اعتبار أنه بات غريم رونالدو بعد خسارة الارجنتيني، فيما وضع البعض الآخر اللاعب السعودي بدلا من رونالدو معتبرين أنه اللاعب الكبير الذي يقارع ميسي الآن.

وأظهر فيديو احتفال بعض الجماهير السعودية خارج الملعب على طريقة قفزة رونالدو مرددين عبارة "سييييي".

"بَيَّضتي وِجه العِربان"

وانهالت التهاني من وجوه إعلامية وفنية في أرجاء الوطن العربي.

نشر الممثل المصري الكوميدي محمد الهنيدي عبر حسابه على تويتر صورة لميسي ويظهر الى جانبه لاعبان سعوديان وكتب "صورة اليوم. تم دهس البرغوث بنجاح".

فيما هنأ الفنان اللبناني وائل كفوري "الأخضر" على طريقته كما يفعل غالبًا ببيت شعر وباللهجة اللبنانية جاء فيه "الّلعيبِة لِعبو سوِيّي، وخِسرو الأرجنتينِيّة، بَيَّضتي وِجه العِربان، بْ أبطالِك يا سْعودية".

فرانس24/أ ف ب

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