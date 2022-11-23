مونديال قطر 2022

مباشر-مونديال قطر: اختبار صعب للمنتخب المغربي أمام كرواتيا وصيفة بطل 2018

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مونديال قطر2022
مونديال قطر2022 © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند.
نص: فرانس24 تابِع

سيكون منتخب "أسود الأطلس" أمام اختبار صعب عندما يواجه نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم  المنتخب الفرنسي في 2018، وذلك في مستهل مباريات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم. وتجري المواجهة على ملعب البيت شمالي الدوحة، ويمكنكم متابعة أطوارها على فرانس24 على الساعة الحادية عشر بتوقيت باريس. 

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مباشر: اختبار صعب للمغرب أمام كرواتيا وصيفة بطل 2018

 علاوة مزياني

  

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