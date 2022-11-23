مودريتش يقر بأن "المنتخب المغربي مخادع وصعب" والركراكي يشيد بأسود لعبوا "بقوة"

مونديال قطر 2022

رجل مباراة المغرب-كرواتيا، لوكا مودريتش في صراع مع الكرة مع سفيان أمرابط. 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

أقر لاعب خط وسط كرواتيا وأفضل لاعب في المباراة لوكا مودريتش أن "المنتخب المغربي مخادع وصعب" وذلك بعد تعادل منتخب بلاده مع "أسود الأطلس" الأربعاء في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم. فيما صرح مدرب المغرب وليد الركراكي أن لاعبيه بحثوا عن الفوز رغم إقراره أن التعادل كان "نتيجة جيدة".

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"المنتخب المغربي مخادع وصعب" هذا ما صرح به لاعب خط وسط كرواتيا لوكا مودريتش بعد تعادل منتخب بلاده مع "أسود الأطلس" في مستهل مباريات المجموعة السادسة من مونديال قطر 2022.

وأضاف مودريتش الذي نال جائزة أفضل لاعب بالمباراة "لم نسمح لهم بالاقتراب كثيراً (من منطقة الجزاء) وما احتجنا إليه هو الهدف. لو كنا خلاقين أكثر لربما منحونا المزيد من المساحات. لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب وتجاوز دور المجموعات، فطموحنا أكبر من ذلك بناء على الخبرة التي اكتسبناها من مونديال روسيا. ولكن طموحنا الأولي هو تجاوز دور المجموعات وفي حال تمكنا من ذلك سنشكّل خطرا على كل منتخب. لا تفهموني بطريقة خاطئة، هدفنا تجاوز دور المجموعات ولكن طموحنا لأبعد من ذلك".

كما توالت التصريحات بعد المباراة وفي ما يلي مزيد منها:

مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي

يملكون خط وسط رائعا، ركضوا كثيرا ولديهم نوعية فنية مميزة. احترمناهم كثيرا في بعض الفترات. لعبنا بقوة وتعبنا في النهاية. أشكر الشبان، لقد أظهرنا أننا فريق جيد. كنا نبحث عن الفوز. استحوذوا على الكرة. وهذه نتيجة جيدة يجب أن نتابع العمل ولدينا أربعة أيام للتعافي قبل مباراة بلجيكا.

مهاجم المغرب يوسف النصيري

بالنسبة لي كانت مباراة صعبة والمهم أننا لم نتلق هدفا ولم نكن موفقين كفاية للتسجيل. أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه وأشكر الجماهير على مساندتها لنا حتى الدقيقة الأخيرة. ونأمل أن نهديها الربح في المباراة المقبلة إن شاء الله.

مدافع المغرب نايف أكرد:

لسنا سعداء بالتعادل لكنه (المنتخب الكرواتي) يبقى وصيف البطل والنقطة تبقى نتيجة إيجابية. كنا نعلم أن لديهم الأسلحة لكننا جاريناهم. لم نستحوذ كثيرا على الكرة لكن مباريات من هذا النوع تُلعَب على التفاصيل... تبقى نتيجة إيجابية وتبقى أمامنا مباراة بلجيكا وبعدها كندا، ونأمل أن نحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط (للتأهل).

مدافع المغرب يحيى عطية الله

"رغم تقديمنا مباراة جميلة، كان بودنا تحقيق الانتصار. لكن يبقى التعادل نتيجة إيجابية ونأمل في المباراة الثانية أن نحقق الانتصار. إنها مسألة حظ (عن الفشل في التسجيل لا سيما في الشوط الأول)".

مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش

"واجهنا منافسا منظما وقويا ومحضرا بشكل جيد وأراد منا ارتكاب خطأ. ما احتجنا إليه هو المزيد من التمريرات العرضية والأمامية وأنا مؤمن اننا سنتطور وكنا نعرف انها ستكون مباراة صعبة".

فرانس24/ أ ف ب

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