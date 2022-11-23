مونديال قطر 2022: إسبانيا تمطر شباك كوستاريكا بسبعة أهداف

مونديال قطر 2022

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لاعبو إسبانيا كانوا في نزهة أثناء مواجهة منتخب كوستاريكا على ملعب الثمامة، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

أمطر المنتخب الإسباني الأربعاء شباك نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف كاملة ليتصدر المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022 بفارق الأهداف عن اليابان الذي حقق فوزا مدويا على حساب ألمانيا 2-1. ويعد هذا الفوز الأعرض في تاريخ المنتخب الإسباني في كأس العالم.

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اكتسح المنتخب الإسباني الأربعاء نظيره الكوستاريكي وأمطر شباكه بسبعة أهداف نظيفة في ثاني مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022.

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني الذي خسر أيضا الثلاثاء أمام السعودية 1-2 في المجموعة الثالثة.

افتتح داني أولمو الأهداف في الدقيقة 11 عندما تبادل التمريرات مع غابي وأطلق الكرة من فوق رأس كيلور نافاس حارس كوستاريكا.

وبعدها بعشر دقائق حول ماركو أسينسيو تمريرة عرضية من جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء بتسديدة في المرمى وسجل فيران توريس ركلة الجزاء في الدقيقة 31 وأضاف جناح برشلونة هدفه الثاني في الدقيقة 54 عندما استغل تردد الدفاع.

وأحرز غابي، أصغر لاعب يدافع عن قميص إسبانيا في كأس العالم، هدفا رائعا من تسديدة مباشرة في الدقيقة 74 قبل أن يختتم البديلان كارلوس سولير وألفارو موراتا مباراة من جانب واحد بهدفين متتاليين.

وكان المنتخب الياباني حقق في وقت فوزا تاريخيا على نظيره الألماني 2-1 ليخلط أوراق المجموعة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر وحسموا النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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