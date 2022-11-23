مونديال قطر 2022: اليابان تهزم ألمانيا 2-1 في مفاجأة مدوية جديدة بكأس العالم

مونديال قطر 2022

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اليابان تحقق فوزا مدويا على حساب المنتخب الألماني ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

صعق المنتخب الياباني الأربعاء نظيره الألماني بالفوز عليه 2-1 على ملعب خليفة الدولي في مستهل مباريات المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022 لكرة القدم التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

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حقق المنتخب الياباني الأربعاء فوزا تاريخيا على نظيره الألماني 2-1 ليخلط أوراق المجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وبادر المنتخب الألماني بالتسجيل من ضربة جزاء نفذها لاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي غندوغان بنجاح في الدقيقة 33 قبل أن يتمكن البديل ريتسو دوان من التعديل في الدقيقة 75. واقتنص تاكوما أسانو هدف الفوز الياباني في الدقيقة 83 بعد أن أفلت من مصيدة التسلل.

وفي وقت لاحق، يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الكوستاريكي في منافسات نفس المجموعة.

وسيطر الألمان على المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي وتقدموا بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 33 نفذها إيلكاي غندوغان بنجاح بعد عرقلة حارس اليابان شويتشي جوندا للظهير ديفيد راوم.

لكن الهدف الثاني لم يأت أبدا، وشنت اليابان عدة هجمات على نصف ملعب ألمانيا، وبلغت ذروتها عندما سجل دوان هدف التعادل قبل أن يحرز أسانو هدفا رائعا بعد ثماني دقائق.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لألمانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كبرى بعد الخسارة أمام المكسيك في النسخة الأخيرة من كأس العالم في روسيا 2018، عندما خرجت من الدور الأول بينما كانت تدافع عن لقبها وكذلك أمام فرنسا في بطولة أوروبا 2020.

فرانس24/ رويترز

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