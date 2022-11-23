مونديال قطر 2022: كندا تضيع ضربة جزاء وتتكبد هزيمة قاسية أمام بلجيكا

مونديال قطر 2022

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تكبد المنتخب الكندي هزيمة قاسية أمام نظيره البلجيكي 0-1 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022 والتي عرفت تعادل كرواتيا مع المغرب. وشهدت المباراة التي دارت على ملعب أحمد بن علي إضاعة ضربة جزاء لصالح كندا تصدى لها حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

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لم يكن الأداء الجيد لمنتخب كندا كافيا الأربعاء للخروج بنتيجة إيجابية أمام بلجيكا بخسارته 0-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022 لكرة القدم.

ويدين المنتخب البلجيكي بفوزه إلى مهاجم فنربخشه التركي ميتشي باتشواي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44. وتصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة بفارق نقطتين أمام كرواتيا الوصيفة والمغرب اللذين تعادلا سلبا في ملعب البيت بالخور.

وتصدى كورتوا لركلة نفذها ألفونسو ديفيز في وقت مبكر من المباراة، كما أنقذ أكثر من فرصة ليحرم كندا من تسجيل هدفها الأول بكأس العالم بعد العودة إلى مسابقة شاركت فيها لأول مرة في 1986.

ورغم تفوق كندا الواضح، تقدمت بلجيكا، التي افتقدت المهاجم المصاب روميلو لوكاكو، بهدف قبل الاستراحة على عكس سير اللعب عن طريق باتشواي بعد تمريرة طويلة من توبي ألدرفيريلد. وتحسن أداء فريق المدرب روبرتو مارتينيز، صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الاستراحة وصمد أمام محاولات كندا ليخرج بالنقاط الثلاث.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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