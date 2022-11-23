مونديال قطر 2022

مونديال 2022: المغرب يقتنص نقطة ثمينة من كرواتيا واليابان تحقق المفاجأة بالفوز على ألمانيا

15:54 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

في الحلقة الرابعة من نشرة المونديال على فرانس 24، نتحدث عن المنتخب المغربي الذي اقتنص نقطة ثمينة من المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 بالتعادل بلا أهداف. كما نناقش المفاجأة التي حققها المنتخب الياباني بعد الفوز على المنتخب الألماني بهدفين مقابل هدف. وفي عناوين هذه الحلقة إسبانيا تسحق كوستاريكا 7-صفر في بداية مثالية لكأس العالم، فيما تحقق بلجيكا فوزها الأول بالمونديال بهدف مقابل لاشي أمام المنتخب الكندي.