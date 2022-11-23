نشرة المونديال

مونديال 2022: مباراة تاريخية للمنتخب السعودي ومنتخب فرنسا يكتسح نظيره الأسترالي 4-1

17:32 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

ناقشت الحلقة الثالثة من نشرة المونديال على فرانس 24، المفاجأة التي حققها المنتخب السعودي لكرة القدم بتغلبه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في مباراة وصفت الفيفا نتيجتها بأنها من أكبر الصدمات في التاريخ. وتطرقت الحلقة إلى المباراة الثانية من نفس المجموعة الثالثة حيث كان التعادل سيد الموقف بين بولندا والمكسيك، في مباراة شهدت إضاعة ضربة جزاء لبولندا. وواصلت الحلقة بنقاش النتيجة العريضة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. كما تطرق الحوار إلى اكتفاء المنتخب التونسي بالتعادل مع نظيره الدنماركي بعد أداء مشرف في مباراته الأولى. هذه المواضيع وغيرها في حوار أجراه فوزي بن جامع مع الإعلامي السعودي توفيق الخليفة والصحفي الرياضي عادل حداد وموفد فرانس 24 إلى قطر وديع فيعاني.