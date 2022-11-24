قطر 2022: الكاميرون تُهزم أمام سويسرا في أول مباراة لها بالمونديال

مونديال قطر 2022

هُزم المنتخب الكاميروني الخميس أمام سويسرا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في أول مقابلة له في مونديال قطر. وغابت الكاميرون التي تشارك في النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، عن النسخة الأخيرة في روسيا، ومُنيت بخسارتها الثامنة تواليا والثالثة عشرة في 24 مباراة.

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دشّنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بالخسارة أمام سويسرا بهدف سجّله "ابنها" بريل إمبولو الخميس على ملعب الجنوب في الوكرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر 2022.

وسجل إمبولو، الكاميروني الأصل، الهدف الوحيد في الدقيقة 48 وبدا متأثرا ولم يحتفل. وتلعب لاحقا البرازيل مع صربيا ضمن المجموعة ذاتها.

وغابت الكاميرون التي تشارك في النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، عن النسخة الأخيرة في روسيا، ومُنيت بخسارتها الثامنة تواليا والثالثة عشرة في 24 مباراة.

في المقابل، حققت سويسرا التي تخوض العرس العالمي للمرة الثانية عشرة والخامسة تواليا، فوزها الثالث عشر في النهائيات التي بلغت ربع النهائي فيها 3 مرات.

وأبقى مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ على القائد مهاجم النصر فانسان أبو بكر على دكة البدلاء، وأشرك مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ أساسيا مع شارة القائد.

وعبر سونغ عن شعوره بالخيبة من الخسارة "تعيّن علينا القيام بالأفضل، في الشوط الأول أردنا المزيد، لكن كما تعلمون فإن المستوى العالمي يُحسم بالتفاصيل. تراخينا قليلا واستقبلنا الهدف. فريقنا شاب نوعا ما".

وتابع المدافع الدولي السابق "المباريات المقبلة ستكون حاسمة لنا. حاولنا صناعة اللعب وحصلنا على فرص لم نترجمها. نبقي رؤوسنا مرفوعة وكل شيء ممكن. سأهنئ اللاعبين وأفهمهم أننا نلعب على المستوى العالمي. يجب أن نبقى مركزين من البداية حتى النهاية".

فرانس24/ أ ف ب

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