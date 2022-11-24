مونديال قطر 2022: رونالدو يقود البرتغال لتحقيق فوز صعب على غانا 3-2

مونديال قطر 2022

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حقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على حساب نظيره الغاني 3-2 في مباراة مثيرة الخميس على ملعب 974 في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022، التي عرفت أيضا تعادل كوريا الجنوبية والأوروغواي. ودخل كريستيانو التاريخ في هذه المباراة عندما أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم.

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لتحقيق فوز مثير 3-2 على حساب منتخب غانا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022.

وبعد شوط أول عقيم، افتتح ابن الـ37 عاما التسجيل لأبطال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية (65).

ولم تفعل غانا أي شيء يذكر في الشوط الأول باستثناء الدفاع المستميت، لكنها أعطت جمهورها الصاخب في استاد 974 بعض الشعور بالراحة عندما عدل أندريه أيو في الدقيقة 73.

واستعاد جواو فيلكس تقدم البرتغال بعد ذلك بخمس دقائق، ثم أظهر رونالدو مهاراته بركضه بسرعة قبل أن يرسل الكرة إلى رافائيل لياو الذي أودعها الشباك، تاركا غانا في حالة ذهول.

وشكل هدف عثمان بوكاري بضربة رأس في الدقيقة 89 نهاية مثيرة للقلق للبرتغال، قبل أن ينجو الفريق من تسع دقائق احتسبت كوقت بدل ضائع، لتحقق البرتغال فوزها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الأولى في آخر أربع مشاركات.

وتضم المجموعة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا صفر- صفر، ليتصدر "سيليساو" أوروبا بثلاث نقاط.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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