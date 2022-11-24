مونديال قطر 2022: كوريا الجنوبية والأوروغواي تتقاسمان النقاط في مباراة دون أهداف

مونديال قطر 2022

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تقاسم منتخبا كوريا الجنوبية والأوراغواي نقاط مبارتهما ضمن منافسات المجموعة السابعة لمونديل قطر 2022. ورغم الفرص التي أتيحت للفريقين، فقد انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بتعادل سلبي، قبل مواجهة غانا والبرتغال ضمن نفس المجموعة.

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تعادل منتخب الأوروغواي الخميس دون أهداف مع كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وارتدى سون هيونع-مين واقيا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله هوانع أوي-جو كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.

وعاند الحظ منتخب "لا سيليستي" الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين (44) ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي (89).

وهذه هي المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب الأوروغواي المتوج باللقب العالمي مرتين عامي 1930 و1950، والذي سيلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

والتقى المنتخبان للمرة الثالثة في نهائيات المونديال، حيث تفوقت الأوروغواي في المباراتين السابقتين مع فوزين في دور المجموعات عام 1990 (1-صفر)، وثمن النهائي في نسخة عام 2010 (2-1).

عقم هجومي

ولعب دييغو ألونسو مدرب "لا سيليستي" ورقة الشباب في الهجوم، فدفع بالثنائي داروين نونييس (23 عاماً) وفاكوندو بيليستري (20) إلى جانب المخضرم لويس سواريس (35)، فيما قرر ترك المخضرم الآخر ابن الـ 35 عاما أيضا إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء.

واعتمدت كوريا الجنوبية بإشراف مدربها البرتغالي باولو بنتو بدورها على هجوم ثلاثي بقيادة نجم توتنهام الانكليزي هيونغ-مين سون.

فشلت كوريا في ترجمة استحواذها على الكرة بنسبة 57 في المئة بعد 12 دقيقة من صافرة البداية إلى هدف التقدم، قبل أن تهدر أخطر فرصة في الشوط الأول بعد تمريرة أرضية دقيقة من مون-هوان كيم داخل المنطقة سددها برعونة بقدمه اليمنى مهاجم أولمبياكوس اليوناني أوي-جو هوانغ فوق المرمى (34).

وأنقذ القائم الأيسر الحارس الكوري الجنوبي سيونغ-غيو كيم من هدف محقق للمدافع المخضرم دييغو غودين (36 عاماً) الذي ارتقى فوق الجميع لمتابعة ركنية فيديريكو فالفيردي (44).

واخترق نونييس منطقة الجزاء الكورية، غير أن تمريرته الأرضية وجدت الحارس لها بالمرصاد (64)، في حين كان المدرب الأّوروغوياني يجري تبديله الأول باخراج سواريس وادخال كافاني الذي تبادل كرة مع نونييس ليسدد الأخير إلى جانب المرمى الكوري (81)، قبل أن يصد القائم الأيسر مرة جديدة تسديدة رائعة من 25 متراً لفالفيردي (89).

ولاحقت لعنة عدم الفوز منتخب الأوروغواي في مستهل مبارياته في المونديال، إذ لم يحصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مشاركاته الثماني الأخيرة كانت على حساب مصر (1-صفر) في روسيا 2018، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وبلغت الأوروغواي مونديال قطر من المركز الثالث في تصفيات المجموعة المشتركة في قارة أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف البرازيل (45) والأرجنتين (39).

في المقابل، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في مجموعتها خلف إيران في الدور الثالث لقارة آسيا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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