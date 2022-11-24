مونديال قطر2022: ثنائية ريشارليسون تقود البرازيل لفوز مقنع على صربيا

مونديال قطر 2022

أكد المنتخب البرازيلي الخميس، حسن استعداده لمونديال قطر 2022، بتحقيق فوز مقنع بثنائية ريشارليسون على نظيره الصربي في الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي شهدت في وقت سابق فوز سويسرا على الكاميرون.

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قاد مهاجم توتنهام الإنكليزي ريشارليسون منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على صربيا الجولة الأولى من المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022 بتسجيله ثنائية في الشوط الثاني.

كان ريتشارليسون في مقدمة خط هجومي يضم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وجاء هدف ريتشارليسون الثاني مشابها للأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. فبعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

وتصدرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق.

وتسعى البرازيل إلى إحراز لقب سادس قياسي والأوّل منذ عام 2002.

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بعد المباراة قال لاعب الوسط لوكاس باكيتا "حاولنا القيام بعملنا وكنا نعرف أن المباراة صعبة. سنخلد الآن إلى الراحة".

وعن الهدف الثاني الرائع لريشارليسون، أضاف "كان هدفا رائعا، نعمل بهذا الشكل، ونحاول فرض أسلوب لعبنا.

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات، ففاز في 12 وتعادل في 3.

تصدر مجموعته في النسخ العشر الاخيرة كما لم يخسر في آخر 19 مباراة افتتاحية محققا الفوز في 16 منها، من ضمنها المباريات الافتتاحية الخمس في السنوات التي شهدت تتويجه بألقابه الخمسة حتى الآن.

وكانت المفاجأة في صفوف المنتخب الصربي إشراك مهاجم فولهام الانكليزي الكسندر ميتروفيتش أساسيا، رغم أنه لم يشارك في أي مباراة منذ منتصف الشهر الماضي، علما بانه سجّل 36 هدفا في 43 مباراة لناديه ومنتخب بلاده خلال العام الحالي.

وكانت صربيا خاضت تصفيات أوروبية مميّزة، فتصدّرت مجموعتها، وأجبرت البرتغال القوية على خوض الملحق من أجل التأهل. لكن المنتخب البلقاني لم ينجح في التأهل عن دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين عامي 2010 و2018.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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