قطر تواجه السنغال الجريحة أملا في تجاوز خيبة افتتاح المونديال

مونديال قطر 2022

يسعى المنتخب القطري المضيف الجمعة لتجاوز خيبة الهزيمة والأداء الهزيل في مباراة الافتتاح ضد الإكوادور عندما يواجه السنغال في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم 2022. فيما يسعى "أسود التيرانغا" بدورهم لتجاوز مخلفات الهزيمة القاسية أمام هولندا.

إعلان اقرأ المزيد

تصطدم قطر المضيفة لمونديال 2022 بالسنغال الجمعة على ملعب الثمامة للإبقاء على آمالها بالمنافسة على التأهل للدور الثاني.

وقدم أصحاب الأرض أداء محتشما في الخسارة الافتتاحية أمام المنتخب الإكوادوري (صفر-2) الأحد على ملعب البيت، في سقوط زاد من الضغط على القطريين بعدما باتوا أول مضيف يخسر مباراته الأولى.

بعد عزله المنتخب القطري ستة أشهر في أوروبا بعيدا عن أعين المتطفلين، أقر مدربه الإسباني فيليكس سانشيس بالإخفاق "لن أقدّم الأعذار، أهنئ الخصم على هذا الفوز، لدينا الكثير من الإمكانيات. لم نقدم أفضل ما لدينا، ربما بسبب التوتر لم تكن البداية جيدة لا بل كانت سيئة وتلقى مرمانا هدفين".

تزايد العبء على القطريين قبل يومين وإن لم يكن مباشرا، بالفوز السعودي التاريخي على أرجنتين ميسي 2-1، لتعيد الآمال العربية وتُحرج "العنابي" الذي بذل جهدا ممتدا على 12 عاما، لتقديم نتيجة إيجابية.

الحفاظ على حظوظ الترشح

وقد يستغلّ القطريون، على غرار الهولنديين، غياب الهداف السنغالي ساديو مانيه بسبب الإصابة، وفرض إيقاع على المباراة منذ بدايتها.

اتفق معظم القطريين على أن الخسارة أمام الإكوادور تعدّ انتكاسة، لكن الظهير الأيمن القطري بيدرو ميغيل قال لوكالة عقب المباراة إن "هذه ليست نهاية الآمال".

وأضاف "نعم الخسارة قاسية، لكن أمامنا مباراتان، والأبواب لا تزال مفتوحة لإمكانية التأهل. إذا ما عبرنا السنغال، سنبذل كل شيء في المباراة الأخيرة" أمام هولندا.

في المقابل، وبعد صدمة خسارتها لمانيه، تسعى السنغال إلى تعويض سقوطها في ظهورها الأول كبطلة لأفريقيا، وإبقاء حظوظها بقيادة أليو سيسيه للعبور للدور الثاني.

وإلى جانب مانيه، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الأربعاء أن لاعب خط الوسط شيخو كوياتيه يعاني من "التهاب غير ظاهر" في الفخذ الأيمن وسيكون "غير متاح على الأرجح" لمواجهة قطر، بعدما أصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي خلال الهزيمة أمام منتخب الطواحين.

ويمكن لباب غي، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي الذي حلّ بدلاً من كوياتيه خلال المباراة، أن يعوّض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر.

ولفت الاتحاد السنغالي إلى أن لاعباً آخر أصيب خلال المباراة ضد هولندا، وهو عبدو ديالو لاعب لايبزيغ الألماني، لكنه يعاني فقط من تقلصات.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك