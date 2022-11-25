مونديال قطر 2022

مباشر: قطر المضيفة تواجه السنغال في مباراة رد الاعتبار بعد خيبة افتتاح المونديال

قطر تسعى لتجاوز خيبة الأداء الهزيل في افتتاح المونديال عندما تصطدم بالسنغال. © فرانس ميديا موند

يلتقي المنتخب القطري المضيف الجمعة نظيره السنغالي على ملعب الثمامة في مواجهة الفرصة الأخيرة للطرفين للحفاظ على آمالهما في بلوغ الدور الثاني للمونديال عن المجموعة الأولى. وكان "العنابي" قد خيب آمال جماهير البلد المضيف بأداء هزيل وخسارة في مباراة الافتتاح ضد الإكوادور فيما تلقى "أسود التيرانغا" هزيمة قاسية ضد هولندا رغم الأداء الجيد. تابعوا تغطية مباشرة لهذه المباراة على فرانس24.