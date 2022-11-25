مونديال قطر 2022
مونديال قطر 2022: إيران تخطف فوزا مثيرا على ويلز في الدقائق الأخيرة
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انتزع المنتخب الإيراني فوزا مثيرا على نظيره الويلزي بهدفين في آخر الدقائق من الوقت بدل الضائع في الجولة الثانية من المجموعة الثانية مونديال قطر 2022 التي يلتقي فيها إنكلترا والولايات المتحدة في وقت لاحق.
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خطف المنتخب الإيراني فوزا مثيرا في آخر الدقائق 2-0 الجمعة على ملعب أحمد بن علي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية مونديال قطر 2022 التي تضم أيضا إنكلترا والولايات المتحدة اللذان يلعبان في وقت لاحق.
فرانس24
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