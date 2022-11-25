مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022: إيران تخطف فوزا مثيرا على ويلز في الدقائق الأخيرة

انتهت مباراة إيران وويلز بتعادل سلبي في لقاء عرف إهدار عدد كبير من الفرص. © أ ف ب

انتزع المنتخب الإيراني فوزا مثيرا على نظيره الويلزي بهدفين في آخر الدقائق من الوقت بدل الضائع في الجولة الثانية من المجموعة الثانية مونديال قطر 2022 التي يلتقي فيها إنكلترا والولايات المتحدة في وقت لاحق.