مونديال قطر 2022: البرازيلي نيمار يتعرض لالتواء بكاحله وتقييم حالته خلال 24 ساعة

مونديال قطر 2022

نيمار يتلقى الرعاية الطبية بعد إصابته خلال مباراة البرازيل ضد صربيا، إستاد لوسيل، قطر، 24 تشرين الثاني، نوفمبر 2022

أصيب نجم المنتخب البرازيلي نيمار في كاحله الأيمن، واضطر في الدقيقة الـ80 للخروج من المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات مونديال قطر 2022. وقال طبيب المنتخب البرازيلي إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل اللاعب الذي يملك تاريخا حافلا مع الإصابات.

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تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن وغادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022.

وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل نيمار.

وأضاف للصحافيين "سنقيم الحالة من جديد غدا. الآن نحتاج للانتظار، لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وأظهرت صور التقطها مصورو وكالة الأنباء الفرنسية تورما في أسفل قدمه .

ثم ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الإصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أمريكا.

كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وظهر نيمار نشيطا للغاية في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل، حيث ستقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

ويواجه المنتخب البرازيلي الطامح لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة نظيره السويسري الإثنين المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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