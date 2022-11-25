مونديال قطر 2022: ما هي أكبر 6 مفاجآت شهدها كأس العالم في تاريخه؟

مونديال قطر 2022

على غير ما كان متوقعا، فاز المنتخب السعودي الثلاثاء على الأرجنتين 2-1 في منافسات مونديال قطر 2022، ما يعتبر مفاجأة من العيار الثقيل. لكن هذه المفاجأة ليس الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم. فما هي أهمها؟

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حققت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم في التاريخ الثلاثاء، حيث فازت على الأرجنتين 2-1 في الدور الاول في الدوحة.

فيما يلي أشهر ست مفاجآت حصلت في تاريخ كأس العالم.

1950 - الولايات المتحدة الأمريكية 1 - إنكلترا 0

وصلت إنكلترا إلى البرازيل كواحدة من المرشحين للقب بعد أن اختارت اللعب في المونديال لأول مرة. لكنّ مكانة إنكلترا كواحدة من القوى العظمى في كرة القدم تعرّضت لضربة كبيرة على يد المنتخب الأمريكي المغمور آنذاك كرويًا، حيث أحرز جو غايتيينز هدف الفوز في بيلو أوريزونتي.

1966 - كوريا الشمالية 1 - إيطاليا 0

كتب دو-إيك باك اسمه في سجلات كأس العالم بهدف فاجأ فريقًا إيطاليًا قويًا ودفع الـ"أتزوري" للخروج من البطولة. عاد المنتخب الإيطالي إلى روما ليقوم المشجعون الساخطون برشقه بالطماطم. وانتهت مسيرة كوريا الشمالية آنذاك في ربع النهائي بخسارة 3-5 أمام البرتغال بقيادة أوزيبيو.

1982 - الجزائر 2 - ألمانيا الغربية 1

وصلت الجزائر إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا باعتبارها منتخب متواضع، حيث لعب المنتخب العربي في أول نهائيات كأس العالم له على الإطلاق. لكنّ هدفي رابح ماجر ولخضر بلومي مقابل هدف كارل هاينز رومينيغه لألمانيا الغربية، ضمنا انتصارا شهيرًا ومدويًا. انتهت المغامرة الجزائرية بحزن شديد نتيجة ما سُمي بـ "عار خيخون" بعدما تغلبت ألمانيا الغربية على النمسا 1-صفر في نتيجة مفيدة للطرفين، إذ ضمنا التأهل معاً.

1990 - الكاميرون 1 - الأرجنتين 0

بدأت الأرجنتين النهائيات في إيطاليا بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بقيادة دييغو مارادونا بمونديال 1986 في المكسيك. لكن حتى مارادونا لم يكن قادرًا على منع الكاميرون من تحقيق مفاجأة كبيرة، حيث سجل فرانسوا أومام-بيك هدف الفوز في سان سيرو في ميلانو.

الكاميرون التي أنهت المباراة بتسعة لاعبين، تمكنت آنذاك من الوصول إلى ربع النهائي.

2002 السنغال 1 - فرنسا 0

رشّح الكثيرون عام 2002 أن تذهب فرنسا بطلة مونديال 1998 ويورو 2020 مرة أخرى بعيداً في نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان. لكن السنغال التي كانت تشارك في كأس العالم للمرة الأولى، حطمت آمال الفرنسيين، حيث سجل بابا بوبا ديوب الهدف الوحيد في مفاجأة أخرى في افتتاح البطولة. أقصيت بعدها فرنسا من الدول الأول.

2022 - السعودية 2 - الأرجنتين 1

دخلت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى مونديال قطر 2022 وهي من بين كبار المرشحين للذهاب بعيداً في النهائيات. إلا أنّ المنتخب السعودي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وأسقط بطل كوبا أمريكا 2021 بهدفين لصالح الشهري وسالم الدوسري، بعدما كان ميسي نفسه افتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء.

فرانس24/ أ ف ب

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