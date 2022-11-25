مونديال قطر 2022

مونديال 2022: ريتشارليسون يقود المنتخب البرازيلي لفوز ثمين على صربيا والبرتغال تفوز بصعوبة على غانا

18:13 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

في الحلقة الخامسة من نشرة المونديال على فرانس 24، نتحدث عن الفوز الذي حققه المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما لاعب توتنهام الإنجليزي ريتشارلسون في مباراة تعرض فيها النجم نيمار لإصابة بالكاحل الأيمن. كما نناقش فوز المنتخب السويسري على منتخب الكاميرون بهدف مقابل لا شيء أحرزه السويسري بريل إمبولو. وفي المجموعة الثامنة استطاع المنتخب البرتغالي الفوز على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت الكثير من الأثارة.