مونديال قطر: فرنسا تأمل فوزا على الدانمارك يمنحها بطاقة مبكرة لثمن النهائي

مونديال قطر 2022

ضمن مونديال قطر 2022 وعلى إستاد 974، تلعب فرنسا الجريحة من الإصابات التي لحقت بأفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، مع الدانمارك السبت بعد إصابة جديدة للمدافع لوكا هرنانديز في المباراة الأولى مع أستراليا. ورغم غياب العديد من نجومه يسعى "الديوك" إلى ضمان بطاقة مبكرة للترشح لثمن النهائي.

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تواجه فرنسا حاملة اللقب السبت منتخب الدانمارك، باحثة عن بطاقة مبكرة لثمن النهائي. وكانت فرنسا قد سجلت انطلاقة موفقة وبداية قوية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم بعد فوزها الثلاثاء على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتبدو حظوظها كبيرة رغم غياب العديد من نجومها لا سيما وأنها تضم في صفوفها أوليفييه جيرو الذي سجل هدفين ليعادل رقم تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ المنتخب، وحيث تألق أدريان رابيو وكيليان مبابي.

وتكتسب المواجهة مع الدانمارك طابع الثأر أمام منافس خسرت فرنسا أمامه مرتين عام 2022 (2-1 في كوبنهاغن و2-صفر في باريس)، وقبلهما في دور المجموعات لمونديال 2002، علماً ان مباراتهما في نسخة روسيا 2018 الأخيرة كانت الوحيدة تنتهي بالتعادل السلبي.

فرانس 24 / أ ف ب

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