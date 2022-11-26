مونديال قطر 2022: الأرجنتين تفوز على المكسيك 2 - 0 وتعزز حظوظها في التأهل إلى الدور المقبل

مونديال قطر 2022

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لازالت آمال الأرجنتين بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر لكرة القدم قائمة، ويعود الفضل في ذلك لقائدها ونجمها ليونيل ميسي الذي كان في الموعد ليقود فريقه للفوز على المكسيك 2 - صفر السبت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

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تبقى حظوظ "الألبيسيلستي" قائمة وكاملة بعد فوزها المقنع السبت أمام منتخب المكسيك بهدفين دون رد.

واستهل ميسي ورفاقه المشاركة الثامنة عشرة لأبطال العالم لعامي 1978 و1986 بأسوأ طريقة ممكنة بعد سقوط مفاجئ وصادم على يد السعودية بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء تقدموا خلاله بهدف نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني الأسبق.

ومن حسن كظ الأرجنتين كان نجمها ميسي في الموعد مجدداً ضد المكسيك بتسجيله هدف التقدم من تسديدة جميلة في الدقيقة 64 ثم ليكون وراء التمريرة الحاسمة لكرة الهدف الثاني الذي سجله البديل إنسو فرنانديس في الدقيقة 87.

هذا وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوزاً تاريخياً للسعودية على الأرجنتين 2-1، لتعيق بداية مشوار ميسي نحو الظفر باللقب العالمي الأول والأخير في مسيرته الزاخرة، كي يسير على خطى "الولد الذهبي" دييغو مارادونا الراحل قبل سنتين.

خيبة الأمل هذه، وضعت الأرجنتين، أمام ضرورة عدم الانهزام مرة ثانية السبت أمام المكسيك، كي لا تجد نفسها باكراً خارج الحسابات الرسمية، ويتلقى ابن الخامسة والثلاثين وأفضل لاعب في العالم سبع مرات ضربة موجعة أخيرة.

وبهذه النتيجة، لم يتمكن المكسيك من الثأر لنفسه بعد اقصائه من ثمن النهائي مرتين أمام الأرجنتين في 2006 بعد التمديد 2-1 و2010 بنتيجة 3-1.

فرانس24/أ ف ب

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