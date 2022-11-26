مونديال قطر 2022: حلم السعودية بالتأهل للدور الثاني يتأجل بعد هزيمة قاسية أمام بولندا

مونديال قطر 2022

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أهدر المنتخب السعودي عددا هائلا من الفرص ليخرج منهزما 2-صفر أمام نظيره البولندي السبت في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022. ويبقى مصير تأهل "الأخضر" للدور الثاني بين يدي لاعبيه في حال الفوز على المكسيك في آخر جولة.

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في مباراة أضاع فيها سالم الدوسري ضربة جزاء، خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022، ليتأجل مصير تأهله للدور الثاني لآخر مبارة أمام المكسيك.

وبعد فوزها التاريخي أمام "أرجنتين ليونيل ميسي"، سقط لاعبو المدرب الفرنسي هيرفيه رونار بهدفي بيوتر جيلينسكي (39)، وليفاندوفسكي (82) الذي وقع على أول أهدافه في كأس العالم بعد صيام طويل.

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وكان المنتخب السعودي يمنّي النفس بأن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، وأول منتخب عربي يبلغ هذا الدور للمرة الثانية بعد 1994.

لكن رغم تقديمه عرضا جيدا معظم فترات المباراة لا بل تفوقه على نظيره، فإنه لم يحسن ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت له.

من جهته، قال رونار: "في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالا، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جدا بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سويا".

وشهد الملعب حضور أعداد غفيرة للجماهير السعودية في المدرجات، فلم يترددوا في الهتاف للاعبي منتخب بلادهم وإطلاق صافرات الاستهجان في وجه اللاعبين البولنديين كلما استلموا الكرة.

وخاض المنتخب السعودي المباراة وكأنه يلعب على أرضه وبين جمهوره، فبدا لاعبوه واثقين منذ البداية وكانت النية واضحة بمهاجمة المرمى البولندي وعدم التقوقع في الخط الخلفي، فتبادلوا الكرة بثقة عالية بالنفس.

وكاد المنتخب البولندي يفتتح التسجيل خلافا لمجريات اللعب، عندما احتسبت له أول ركلة ركنية فسددها كريستيان بييليك رأسية كانت في طريقها إلى المرمى لكن صالح الشهري أبعدها في اللحظة الأخيرة (26).

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن تشيزني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين.

فرانس24

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