مونديال قطر 2022: ثنائية مبابي تبعث بمنتخب "الديوك" إلى الدور ثمن النهائي

مونديال قطر 2022

فرانك فيف ا ف ب

رغم الإصابات التي حرمته من أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، سمحت ثنائية كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي بحجز تذكرته ليلة السبت إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز عسير على المنتخب الدانماركي بنتيجة 2 - 1 على استاد 974.

إعلان اقرأ المزيد

ضمن منتخب "الديوك" مساء السبت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، وذلك بعد انتصاره بشق الأنفس على غريمه الدانماركي بنتيجة 2 مقابل هدف واحد.

وأحرز الهدف الأول كيليان مبابي في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من أوليفييه جيرو. ولم تمض سوى بضع دقائق قبل أن يعدل كريستانسن النتيجة للفريق الدانماركي في الدقيقة 68.

وأضاف الهداف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز ثمين للمنتخب الفرنسي الذي يعبر إلى الدور ثمن النهائي وذلك قبل مواجهته الفريق التونسي في مباراته الثالثة والأخيرة للدور الأول.

وكان المنتخب الفرنسي اكتسح منتخب أستراليا بأربعة أهداف لهدف، حيث تألق أوليفييه جيرو وأدريان رابيو وكيليان مبابي.

وتجدر الإشارة إلى أن قد المواجهة التي جمعت فرنسا والدنمارك طغى عليها طابع الثأر أمام منافس خسر المنتخب الفرنسي أمامه مرتين عام 2022 (2-1 في كوبنهاغن و2- صفر في باريس)، وقبلهما في دور المجموعات لمونديال 2002، علماً ان مباراتهما في نسخة روسيا 2018 الأخيرة كانت الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك