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نشرة كأس العالم قطر - السبت 11/26/ 2022

18:50 © فرانس24

في حلقة اليوم من نشرة المونديال حديث عن المنتخب الفرنسي الذي بات أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز أستراليا على تونس بهدف دون رد، وخسر المنتخب السعودي أمام بولندا بهدفين مقابل صفر، وأهدى ليونيل ميسي الأرجنتين فوزاً ثميناً على المكسيك بهدفين دون رد.نشرة المونديال من تقديم فوزي بن جامع، ومشاركة الإعلامي السعودي توفيق الخليفة، والصحفي عبد القادر درماس من غرفة أخبار فرانس24، ومن تونس عبر سكايب الإعلامي فيصل شعبان.