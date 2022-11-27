كرواتيا تتصدر مجموعتها بعد اكتساحها لكندا برباعية مقابل هدف واحد

مونديال قطر 2022

اللاعب الكرواتي بورنا سوسا يحتفل بعد انتهاء مباراة فريقه ضد كندا في الدوحة، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

أنهت كرواتيا أحلام المنتخب الكندي العائد إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ العام 1986، لتفوز عليه بنتيجة 4-1 وتقصيه من مونديال قطر 2022 لكرة القدم باكراً. وبهذا الاتصار العريض تتصدّر كرواتيا مجموعتها السادسة بفارق الأهداف عن المغرب.

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عرفت مباراة كندا وكرواتيا إثارة كبيرة منذ اللحظات الأولى من انطلاقها، حيث سجل ألفونسو ديفيز أول هدف لكندا في تاريخ مشاركتها في كأس العالم لكرة القدم في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن تمطر كرواتيا شباك المنتخب الكندي برباعية، أندري كراماريتش (36 و70)، ماركو ليفايا (44)، ولوفرو ماير (90+4).

وبعد أن سجل ديفيز بضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية، أدرك أندريه كراماريتش التعادل في الدقيقة 36، ليضيف زميله ماركو ليفايا قبل الاستراحة هدف التقدم للفريق الذي بلغ نهائي نسخة 2018.

هذا، وأضافت كرواتيا هدفين آخرين في الشوط الثاني، عن طريق كل من كراماريتش في الدقيقة 70 ولوفرو ماير في الوقت بدل الضائع.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب، وستحتاج للتعادل فقط أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة للتأهل.

وبهذه النتيجة تتذيل كندا التي تشارك في كأس العالم للمرة الثانية، المجموعة السادسة، ويتأكد خروجها من المسابقة.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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