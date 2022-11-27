مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022: عودة على التغطية المباشرة لمباراة المنتخب المغربي ونظيره البلجيكي

المنتخب المغربي في مواجهة الشياطين الحمر © استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: بوعلام غبشي 1 دقائق

وضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالمياً، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022. وفيما يلي عودة على التغطية المباشرة للمباراة التي جمعت الأسود بالشياطين الحمر.