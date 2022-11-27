مونديال قطر 2022
مونديال قطر 2022: عودة على التغطية المباشرة لمباراة المنتخب المغربي ونظيره البلجيكي
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وضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالمياً، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022. وفيما يلي عودة على التغطية المباشرة للمباراة التي جمعت الأسود بالشياطين الحمر.
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مونديال قطر - مباشر: المغرب في مواجهة بلجيكا
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