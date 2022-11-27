مونديال قطر 2022: ألمانيا وإسبانيا تتعادلان بهدف لكل فريق في إحدى أبرز مواجهات الدور الأول

مونديال قطر 2022

يتنافس نيكو ويليامز وليون جوريتزكا على الكرة في مباراة متكافئة، استاد البيت، الخور 27/تشرين الثاني/ نوقمبر 2022

عرفت المباراة التي وصفت بالموقعة الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات لمونديال قطر 2022 تعادلا إيجابيا 1- 1 بين إسبانيا وألمانيا الأحد، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة. وهي نتيجة جنبت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات الخروج المبكر من المنافسة.

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تعادل أقوياء أوروبا، ألمانيا وإسبانيا بنتيجة هدف لمثله الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال قطر 2022.

ودخل العملاقان استاد البيت في الخور في ظروف وأهداف مختلفة، حيث أن إسبانيا حققت انتصاراً كاسحاً وتاريخياً على كوستاريكا بنتيجة 7- صفر، فيما انهزمت ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف. الأمر الذي جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول وللمرة الثانية على التوالي.

ولكن بفضل الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة استاد البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى قائمة إلى غاية الجولة الأخيرة حين تقابل المنتخب الأميركي الشمالي حتى لو كانت خسرت الأحد، الأمر الذي لم يحصل.

وقد أبان فريق المدرب لويس إنريكي عن قوة كانت قد نمكنه من تجديد الفوز على الألمان بعدما اكتسحهم 6-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بتقدمه بفضل البديل ألفارو موراتا (62)، لكن رد فريق الـ "مانشافت" عبر بديل أيضاً وهو نيكلاس فولكروغ (83).

وتتذيل ألمانيا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، مقابل 4 لإسبانيا و3 لكل من اليابان وكوستاريكا.

وستقام الجولة الختامية الخميس المقبل، حيث تلتقي إسبانيا مع اليابان على استاد خليفة في الريان، فيما تعود ألمانيا إلى البيت لمواجهة كوستاريكا.

فرانس24/أ ف ب

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