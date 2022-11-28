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أجواء الفرحة تعم الشارع المغربي إثر الفوز التاريخي لأسود الأطلس على بلجيكا في مونديال قطر

00:58 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

سادت الاحتفالات شوارع المدن المغربية بعد الفوز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس أمام المنتخب البلجيكي في المرحلة الثانية لدور المجموعات من نهائيات كأس العالم المقامة في قطر. وتفوق المنتخب المغربي على "الشياطين الحمر" المصنف الثاني عالميا بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما لاعب وسط ميدان سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري في الدقيقة 73 من ركلة حرة، ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا بو خلال في الوقت بدل الضائع بعد مجهود رائع من لاعب تشيلسي الإنكليزي حكيم زياش.