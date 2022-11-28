مونديال قطر: مدرب بلجيكا يصرح "المغرب وضعنا في صعوبات دفاعيا" وأملاح يؤكد "لن نقف هنا"

مونديال قطر 2022

توالت التصريحات بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في المباراة التي تألقوا فيها بفوزهم أمام بلجيكا بهدفين بدون رد الأحد، في إطار الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

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قال مدرب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيس الأحد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي تألق فيها المنتخب المغربي وفاز أمام نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين "كنا أقوى في الشوط الأول وكدنا نسجل واستحوذنا على الكرة واخترقنا منطقة جزاء المنافس من دون إنهاء الهجمات، ولم نتعرف على أنفسنا رغم أننا مررنا بفترات جيدة. وضعنا المغرب في صعوبات دفاعيا ولكن في الشوط الثاني تراجعنا قليلاً وسجل المغرب الهدف الأول وأعتقد أن الثاني سُجّل لأننا تلقينا الأول...".

روبرتو مارتينيس: "المشكل ليس مستوى كيفن دي بروين فقط"

أما فيما يخص تراجع مستوى كيفن دي بروين في البطولة أوضح مارتينيس الآتي: "أعتقد أن بلجيكا ليست في أفضل مستوياتها. لم نخسر الرغبة في الفوز والعمل ولكن مع الكرة لم نكن أنفسنا ولا أعتقد أنه مستوى كيفن دي بروين فحسب... كرة القدم هي لعبة جماعية وكل لاعب بإمكانه فرديا أن يصل إلى أعلى المستويات، لكن أعتقد كمنتخب أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

سليم أملاح: "نلعب من أجل الشعب.. ولن نقف هنا"

ومن جهته أكد لاعب وسط المنتخب المغربي سليم أملاح "نحن نلعب من أجل الشعب المغربي الشغوف بكرة القدم. سعداء اليوم وفخورون بالفوز. كنا نرغب في الانتصار في هذه المباراة خصوصا بالنسبة لي كوني ولدت في بلجيكا وليس هناك شعور أفضل من اليوم... نحن هنا من أجل اللعب والفوز، لم نفكر في أن المغرب لم يفز منذ 24 عاما. (منذ الفوز على أسكتلندا في مونديال فرنسا 1998 وكان الثاني بعد الأول على البرتغال عام 1986). لن نقف هنا وسنواصل العمل والتركيز على اللقاء الأخير بجدية من أجل التأهل".

"نحاول الفوز في كل مباراة وهذا هو الهدف الذي نتمنى أن نحققه. ستكون المباراة الأخيرة معقدة لأننا نعرف منتخب كندا ويجب أن نتعامل معه بجدية من أجل صدارة المجموعة".

وليد الركراكي: "بين العرض والفوز، اخترنا الفوز"

وقال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي "أملك لاعبين مميزين في التشكيلة وياسين بونو من اللاعبين الكبار ولم يتمكن من أن يبدأ المباراة، فطلب مني عدم المشاركة وكان من الأفضل أن يفعل ذلك بدلا من أن يلعب 10 دقائق ثم يطلب التبديل".

"ما قام به كان رائعا وكذلك الحارس منير المحمدي القجوي الذي حل بدلا منه. نملك في المنتخب لاعبين يقاتلون في كل مركز".

وتابع قائلا: "في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

ياسين بونو: "أنا بحالة جيدة..."

من جهته طمأن حارس المرمى المغربي ياسين بونو محبيه وأكد لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا: "أنا بحال جيدة، كانت لدي إصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجددت. أتمنى أن أكون جاهزا لمباراة كندا".

حكيم زياش: "فوزي بجائزة أفضل لاعب هو نتيجة عمل مشترك..."

وأوضح حكيم زياش لاعب وسط المغرب الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، "لعبنا بطريقة قوية جدا دفاعيا وأرادت بلجيكا اللعب وانتظرنا الأخطاء وسجلنا في الوقت المناسب، وفزنا".

وبخصوص فوزه بجائزة أفضل لاعب تابع زياش "أعتقد أن فوزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة هو نتيجة العمل الذي قمنا به معا وكل شخص معنا ومن يقف خلفنا ومن الصعب تحديد هوية أي شخص".

إدين هازار: "إنها كرة القدم... تهانينا للمغرب"

ولخص لاعب وسط المنتخب البلجيكي إدين هازار قائلا: "حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعيّن علينا تقديم ما هو أفضل. لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب".

فرانس24/ أ ف ب

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