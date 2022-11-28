مونديال قطر 2022: البرتغال تفوز على الأوروغواي 2-0 وتتأهل إلى الدور ثمن النهائي

مونديال قطر 2022

© أ ف ب

فاز منتخب البرتغال الإثنين على منتخب الأوروغواي مسجلا هدفين نظيفين على أرضية ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم المقامة في قطر. ولحق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

في مواجهة ثأرية لـ"سيليساو" أوروبا، فاز منتخب البرتغال على حساب منتخب الأوروغواي بنتيجة 2-0 على ملعب لوسيل. وسجل برونو فرنانديش ثنائية المباراة. وافتتح باب التسجيل بعد عرضية باغتت حارس الأوروغواي بعدما حاول كريستيتنو رونالدو لمسها برأسه في الدقيقة 54. وأضاف فرنانديش هدف بلاده الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة في ضربة جزاء.

وكان ابن الـ 37 عامًا دخل التاريخ من بابه الواسع في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، بعدما افتتح باب التسجيل للبرتغال من ركلة جزاء إثر فوزها ضد غانا 3-2 في مباراة غلب عليها طابع الإثارة.

ومنذ تسجيله ضد المنتخب الغاني، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم، ليتفوق على البرازيلي بيليه والألمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك