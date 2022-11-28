مونديال قطر 2022: الكاميرون وصربيا تحافظان على آمالهما ببلوغ ثمن النهائي بعد تعادلهما المثير 3-3

مونديال قطر 2022

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تعادل المنتخبان الصربي والكاميروني الإثنين 3-3 في ثاني لقاء لكل منهما في دوري المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وبهذه النتيجة حافظ الفريقان على آمالهما ببلوغ الدور الثاني من البطولة بعد أن تلقت صربيا هزيمة 2-0 أمام البرازيل، بينما هزمت الكاميرون أمام سويسرا 1-0. وسيلعب الفريقان آخر مبارياتهما الجمعة.

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حافظ المنتخبان الكاميروني والصربي على آمالهما ببلوغ الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بقطر بعد تعادلهما المثير الإثنين بنتيجة 3-3.

وكان المنتخب الكاميروني هو البادئ بالتسجيل عن طريق جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29، ولكن ستراهينيا بافلوفيتش تعادل لصربيا في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش هدف التقدم لصربيا بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة 53 أضاف أليكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث لصربيا، إلا أن البديل فنسنت أبو بكر قام بمجهود هائل وأحرز الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 63، ثم صنع قاد هجمة مرتدة مرر فيها الكرة لإريك تشوبو-موتيغ الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة أصبح لكل من المنتخبين نقطة واحدة بعد هزيمة الكاميرون 1-0 أمام سويسرا في أول مبارياتها، وخسارة صربيا 2-0 أمام البرازيل، أبرز المرشحين للقب. وسيتواجه المنتخبان البرازيلي والسويسري في وقت لاحق الاثنين.

وستختتم مباريات المجموعة السابعة الجمعة بمواجهة صربيا وسويسرا، بينما ستواجه الأسود غير المروضة المنتخب البرازيلي.

فرانس24

فرانس24/ أ ف ب

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