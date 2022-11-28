مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022: غانا تتغلب على كوريا الجنوبية 3-2 وتنعش آمالها في بلوغ ثمن النهائي

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سجل محمد قدوس هدفين ليقود غانا لتحقيق فوز مثير على كوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022.
سجل محمد قدوس هدفين ليقود غانا لتحقيق فوز مثير على كوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022. © أسوشيتد برس
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

تغلب المنتخب الغاني على كوريا الجنوبية 3-2 الإثنين في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022. ورفع "البلاك ستارز" رصيدهم إلى ثلاث نقاط ما يبقي على حظوظهم لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة التي تضم أيضا البرتغال والأوروغواي.

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أنعش المنتخب الغاني آماله في تجاوز الدور الأول من مونديال قطر 2022 بعد تحقيق فوزا مثيرا على نظيره الكوري الجنوبي الإثنين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

وافتتح محمد ساليسو التسجيل للغانيين في الدقيقة 24 قبل أن يسجل محمد قدوس هدفا ثانيا للمنتخب الأفريقي. وفي الشوط الثاني سجل شو غيسونع هدفين في ثلاث دقائق في أول ربع ساعة لكن قدوس عاد بعد سبع دقائق ليمنح الفوز للغانيين.

 

وتلعب لاحقا في نفس المجموعة البرتغال المتصدرة بفوز على غانا ضد أوروغواي التي اكتفت بالتعادل مع كوريا في مباراة واعدة بالندية.

فرانس24

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