مونديال قطر 2022: منتخب البرازيل يفوز على سويسرا 1-0 ويضمن التأهل إلى ثمن النهائي

مونديال 2022

لحقت البرازيل بفرنسا حاملة اللقب إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم بعد فوزها الإثنين على سويسرا بملعب 974 بالدوحة في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

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ضمن منتخب السامبا تأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على المنتخب السويسري بنتيجة 1- 0 سجلها لاعب ريال مدريد السابق كازيميرو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وأتى الهدف بعد تسديدة رائعة من كازيميرو هزت شباك المرمى ليهدي البرازيل الفوز 1-0 على سويسرا والتأهل إلى دور الستة عشر، وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق فقط في استاد 974.

وأصبح رصيد البرازيل، التي افتقدت نجمها البارز نيمار بداعي الإصابة، ست نقاط من أول جولتين في صدارة المجموعة السابعة، وضمنت التأهل قبل خوض الجولة الأخيرة أمام الكاميرون.

هذا، وكان مهاجم توتنهام الإنكليزي ريشارليسون قاد منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على صربيا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022 بتسجيله ثنائية في الشوط الثاني.

ويملك المهاجم المتألق إلى حد الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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