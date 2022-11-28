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مونديال 2022: المغرب تصنع التاريخ بفوزها على بلجيكا وقمة ألمانيا وإسبانيا تنتهي بالتعادل الإيجابي

17:56 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24

في هذه الحلقة من نشرة المونديال على فرانس 24، نتحدث عن قمة ألمانيا وإسبانيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس العالم، ونناقش مباراة اليابان وكوستاريكا التي انتصرت فيها الأخيرة بهدف ثمين عزز آمالها بالصعود إلى الدور الثاني كما حافظ على حظوظ منتخب "المانشافت" بالتأهل. وتتطرق الحلقة إلى الحدث التاريخي الذي صنعه المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، حيث تفوق عليه بهدفين مقابل لا شيء في إطار المجموعة السادسة. هذه المواضيع يناقشها فوزي بن جامع مع موفدي فرانس 24 وديع فيعاني وعثمان طايبي، والصحفي الرياضي فاروق خليف، والإعلامي المغربي أنس صوت الريح.