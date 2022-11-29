باريس سان جرمان "لم يعد مرحبا به" على "حديقة الأمراء" وهو مطالب بـ"الرحيل"

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في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة ماركا الإسبانية، أكد رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي أن النادي يبحث عن "خيارات" للانتقال إلى ملعب جديد بعد أن شعر بأنه "لم يعد موضع ترحيب" في بارك دي برانس "حديقة الأمراء". من جهتها، أوضحت بلدية باريس أن سان جرمان لديه عقد إيجار لمدة 30 عاما لكنه يحاول الآن الضغط على المدينة لبيع الملعب.

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جاء في مقابلة أجرتها الصحيفة الإسبانية ماركا مع رئيس نادي باريس سان جرمان أن النادي يبحث عن "خيارات" لمغادرة ملعب بارك دي برانس "حديقة الأمراء" والانتقال إلى ملعب جديد لأنه يشعر بأنه "لم يعد موضع ترحيب" في ملعب باريس التاريخي.

وأضاف الخليفي أن نادي باريس سان جرمان كان "تحت الضغط" من بلدية باريس لمغادرة الملعب الذي يتخذ منه مقرا له منذ العام 1974 وأن النادي يبحث عن "خيارات أخرى" بدون تحديدها.

وأوضح في هذا الصدد "لم نعد موضع ترحيب في بارك دي برانس. يضغطون علينا للرحيل، يتلاعبون بنا ونحن متعبون".

وتابع الخليفي "أحب بارك دي برانس، إنه تاريخنا وأحترمه أكثر من أي شيء آخر. البقاء كان دائما الخيار المفضل لدينا ولكن لا أعتقد أنهم يرغبون بنا. لقد استثمرنا 80 مليون يورو (83 مليون دولار) في الملعب. لكنه ليس ملكنا. من سيوافق على فعل شيء كهذا؟".

هذا، وقد اشتكى الخليفي الأسبوع الماضي من رفض مجلس مدينة باريس بيع الملعب الذي يتسع لـ 48 ألف متفرج، لشركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي.

من جهتها، أوضحت بلدية باريس أن سان جرمان لديه عقد إيجار لمدة 30 عاما لكنه يحاول الآن الضغط على المدينة لبيع الملعب.

وعلل المسؤول عن التنمية الحضرية في المجلس إيمانويل غريغوار الأسبوع الماضي، الوضع موضحا "يقولون (سان جرمان) "سنضخ 500 أو 600 مليون (يورو) للقيام بالأشغال، فقط إذا كنا الملّاك".

مضيفا "ليس خيارنا الأول أن نبيعهم بارك دي برانس. إنه تراث المدينة والباريسيين".

واعترف غريغوار بأن مسألة بيع الملعب التاريخي قد طرحت في المجلس "المناقشات جارية بشأن البيع وقلنا لهم، قبل أن نعرف حتى ما إذا كنا نريد البيع، يجب أن نتفق على السعر. لم نصل بعد إلى نهاية هذه المناقشات إلى غاية اليوم".

وقد تم بناء الملعب جنوب غرب العاصمة باريس، بالقرب من ملاعب رولان غاروس لكرة المضرب في العام 1897 وكان الملعب المعتمد من المنتخبات الوطنية مثل كرة القدم والركبي إلى أن تم بناء "استاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة لاستضافة مونديال 1998.

فرانس24/ أ ف ب

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