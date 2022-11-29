مباشر - مونديال قطر: مواجهة كروية أمريكية إيرانية حاسمة على وقع توترات دبلوماسية
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يتواجه مساء الثلاثاء المنتخبان الإيراني والأمريكي في آخر مبارياتهما ضمن دور المجموعات من مونديال قطر، في لقاء حاسم سيضمن لأحدهما التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة. وتأتي هذه المباراة في وقت تشهد فيه علاقات إيران مع الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا، توترا شديدا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وحملة القمع العنيفة التي شنتها سلطات البلاد ضد هذه المظاهرات.
أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة للمواجهة الحاسمة بين الفريقين الإيراني والأمريكي في آخر مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر. ويتنافس المنتخبان على انتزاع بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي إذ يحتلان المركزين الثاني والثالث تواليا في المجموعة الثانية، خلف إنكلترا المتصدرة وويلز الأخيرة.
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