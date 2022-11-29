مونديال قطر 2022

مباشر - مونديال قطر: مواجهة كروية أمريكية إيرانية حاسمة على وقع توترات دبلوماسية

إيران تواجه الولايات المتحدة في مباراة حاسمة لانتزاع تأهل تاريخي إلى الدور الثاني من مونديال قطر. © استوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

يتواجه مساء الثلاثاء المنتخبان الإيراني والأمريكي في آخر مبارياتهما ضمن دور المجموعات من مونديال قطر، في لقاء حاسم سيضمن لأحدهما التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة. وتأتي هذه المباراة في وقت تشهد فيه علاقات إيران مع الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا، توترا شديدا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وحملة القمع العنيفة التي شنتها سلطات البلاد ضد هذه المظاهرات.