مونديال 2022: السنغال تتغلب على الإكوادور 2-1 وتبلغ ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها

مونديال قطر 2022

للمرة الثانية في تاريخه تمكن المنتخب السنغالي من حجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم المقامة بقطر، بعد تغلبه على نظيره الإكوادوري 2-1، ليصبح برصيده ست نقاط من فوزين وهزيمة، مقابل أربع نقاط للإكوادور. وبهذا يحتل "أسود التيرانغا" المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب هولندا الذي يملك سبع نقاط بعد فوزه على منتخب قطر الذي أصبح أول فريق مضيف يغادر البطولة من الدور الأول بدون إحراز أية نقطة بعد تلقي ثلاث هزائم.

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تغلب المنتخب السنغالي على نظيره الإكوادوري بنتيجة هدفين لواحد في ختام مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم في قطر، ليحتل المركز الثاني ويبلغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وخسرت السنغال أول مبارياتها أمام هولندا 0-2 وتخوض النهائيات من دون نجمها المهاجم ساديو مانيه، أفضل لاعب أفريقي هذا العام وثاني أفضل لاعب في العالم بداعي الإصابة. وكانت قد أنعشت آمالها بإمكانية بلوغ الدور الثاني بعد فوزها على قطر المضيفة 3-1.

وكان اللقاء حاسما للفريقين إذ كانت الإكوادور بحاجة للتعادل فقط للتأهل للدور الثاني بعد فوزها في مباراة الافتتاح 2-0 على قطر ثم تعادلها بهدف لمثله مع هولندا.

أما هولندا فقد أكدت صدارتها للمجموعة وتغلبت على قطر 2-0، لتكمل الدور الأول بفوزين وتعادل وبدون هزائم برصيد سبع نقاط. في حين أصبحت قطر أول فريق مضيف يودع كأس العالم من الدور الأول بدون إحراز أية نقطة، إذ إن جنوب أفريقيا ودعت مونديال 2010 الذي استضافته من الدور الأول، ولكنها جمعت أربع نقاط، وتغلبت على حامل اللقب المنتخب الفرنسي 2-1.

فرانس24

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