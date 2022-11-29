هولندا تستضيف نهائيات دوري الأمم الأوروبية لعام 2023

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استضافت هولندا نظيرتها لاتفيا في أمستردام في 27 آذار/مارس الماضي أمام زهاء خمسة آلاف مشاهد ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ستحظى هولندا باستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في العام 2023. واختار الاتحاد الهولندي مدينتي روتردام وأنشيده لاستضافة المباريات.

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أوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء أن هولندا ستحظى بشرف استضافة أول بطولة نهائية لها العام المقبل: دوري الأمم الأوروبية. واختار الاتحاد الهولندي مدينتي روتردام وأنشيده لاستضافة المباريات.

وستجرى مباريات قبل النهائي يومي 14 و15 يونيو/ حزيران 2023 بينما ستقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي في 18 يونيو/ حزيران المقبل. وفي النهائيات ستنافس هولندا منتخبات كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرعة تحديد مواجهات قبل النهائي ستقام في يناير/كانون الثاني المقبل في مدينة نيون السويسرية، مع تأكيد الموعد والتوقيت النهائي في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) قد أطلق دوري الأمم في العام 2018 ليحل محل المباريات الودية الدولية من خلال خوض مباريات أكثر تنافسية.

هذا وقد وفازت البرتغال بالبطولة الافتتاحية على أرضها و تلتها بطلة العالم فرنسا في 2021.

فرانس24/رويترز

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