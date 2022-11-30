مونديال قطر 2022

مباشر: تونس تطارد حلم بلوغ الدور الثاني بالمونديال في مواجهة صعبة أمام فرنسا

تونس تسعى لتحقيق "معجزة" بالفوز على فرنسا والتأهل للدور الثاني من مونديال قطر 2022. © فرانس24

يواجه المنتخب التونسي الأربعاء فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة من مونديال قطر وكله أمل في تحقيق "معجزة" بالفوز على فرنسا بطلة العالم والتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه في حال نتيجة تخدم مصلحته في المباراة الثانية بالمجموعة التي تجمع بين الدانمارك وأستراليا. فيما يلعب منتخب "الديوك" بأريحية أكبر بعد أن ضمن تأهله مسبقا. تابعوا تغطية مباشرة لهذه المباراة على فرانس24.