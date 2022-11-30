مونديال قطر 2022
مباشر: تونس تطارد حلم بلوغ الدور الثاني بالمونديال في مواجهة صعبة أمام فرنسا
نشرت في:
يواجه المنتخب التونسي الأربعاء فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة من مونديال قطر وكله أمل في تحقيق "معجزة" بالفوز على فرنسا بطلة العالم والتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه في حال نتيجة تخدم مصلحته في المباراة الثانية بالمجموعة التي تجمع بين الدانمارك وأستراليا. فيما يلعب منتخب "الديوك" بأريحية أكبر بعد أن ضمن تأهله مسبقا. تابعوا تغطية مباشرة لهذه المباراة على فرانس24.
إعلان
عمر التيس
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك