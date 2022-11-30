مونديال قطر 2022: أستراليا تنتزع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز ثمين على الدانمارك

مونديال 2022

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قاد ماثيو ليكي منتخب بلاده أستراليا إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدانمارك 1-صفر الأربعاء على ملعب الجنوب في الوكرة بالجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022.

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تأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور الثمن النهائي بعد انتصاره الأربعاء على الدانمارك بفضل هدف وحيد سجله مهاجم ملبورن سيتي ماثيو ليكي في الدقيقة الـ 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد 2006 حين انتهى مشوارهم على يد إيطاليا (صفر-1).

وبهذا تكون أستراليا قد رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما ودعت الدانمارك النهائيات بنقطة يتيمة.

وهيمنت أستراليا على المباراة أمام الدانمارك في ملعب الجنوب قبل أن تحسم الفوز على منافسها الأوروبي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 60 عندما اقتحم ليكي مساحة خالية وتجاوز المدافع يواكيم مايله ليرسل تسديدة أرضية في مرمى الحارس كاسبر شمايكل.

ودفع كاسبر يولماند مدرب الدانمارك بقوته الضاربة الهجومية حيث سعى بشدة إلى تسجيل الأهداف التي استعصت على فريقه في قطر.

لكن أستراليا حافظت على المركز الثاني في المجموعة الرابعة بست نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن فرنسا التي خسرت بشكل مفاجئ 1-صفر أمام تونس، صاحبة المركز الثالث بأربع نقاط، في المباراة الأخرى بالمجموعة.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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