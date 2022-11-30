مونديال قطر 2022: السعودية تخسر أمام المكسيك وتفوت فرصة بلوغ الدور ثمن النهائي

مونديال 2022

فوت المنتخب السعودي الأربعاء فرصة بلوغ ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بعد أن تلقى هزيمة قاسية أمام المكسيك 2 - 1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة. ليغادر المنتخبان معا كأس العالم في المجموعة التي تأهلت منها الأرجنتين في الصدارة وخلفها بولندا.

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انهزم المنتخب السعودي الأربعاء أمام نظيره المكسيكي 2-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 ليغادرا معا كأس العالم من الدور الأول.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أضاع المنتخب المكسيكي فرصا كثيرة فيما بدا المنتخب السعودي تائها خصوصا في الدفاع بعد خروج المدافع علي البليهي بداعي الإصابة.

ودخل المنتخب المكسيكي الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة 47 عبر هنري مارتن قبل أن يضيف لويس تشافيز الهدف الثاني من مخالفة مباشرة رائعة في الدقيقة 52. قبل أن يقضي سالم الدوسري على آمال المكسيكيين في التأهل بعد أن سجل هدف تذليل الفارق في الوقت بدل الضائع.

وحرم الحارس المتألق محمد العويس المكسيك من التسجيل في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من منع هنري مارتن من هز شباكه بعد ركلة ركنية عقب ثلاث دقائق من الاستراحة.

وضاعف لويس تشافيز النتيجة من ركلة حرة متقنة بعد خمس دقائق فقط ليحبط جماهير المنتخب العربي.

وقلص سالم الدوسري الفارق للسعودية في الوقت بدل الضائع، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم.

حسرة للمنتخبين

واكتست مدرجات لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم في قطر، الذي احتضن نحو 85 ألف مشجع، باللونين الأخضر والأبيض، المميزين للفريقين، في قمة بين أكبر جمهورين على الأرجح خلال البطولة، ودخلا اللقاء مع وجود فرص لكل المنتخبات بالمجموعة الثالثة في التأهل لدور 16.

لكن السعودية، التي فازت على الأرجنتين 2-1 في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم عبر التاريخ، تذيلت الترتيب الآن بثلاث نقاط من ثلاث مباريات. واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط. وتأهلت الأرجنتين وبولندا معا للدور ثمن النهائي من المونديال.

فرانس24/ رويترز

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