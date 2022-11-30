مونديال قطر: منتخب الأرجنتين يهزم نظيره البولندي ويتأهلان معا إلى الدور ثمن النهائي

مونديال قطر 2022

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فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البولندي بنتيجة 2-صفر الأربعاء بفضل هدفين خلال الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معا إلى الدور ثمن النهائي. وستلعب الأرجنتين في دور الستة عشر مع أستراليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وبولندا مع فرنسا حاملة اللقب.

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حققت الأرجنتين الأربعاء فوزا مهما على بولندا 2-صفر بلغت به الدور ثمن النهائي على ملعب "974" في الدوحة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول.

وأصبح رصيد الأرجنتين ست نقاط من ثلاث مباريات وانتزعت صدارة المجموعة بعد التعافي من الخسارة 2-1 أمام السعودية في الجولة الافتتاحية في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة.

وتجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط لكنها انتزعت المركز الثاني وضمنت التأهل بفارق هدف واحد عن المكسيك صاحبة المركز الثالث التي تملك الرصيد ذاته بالفوز 2-1 على السعودية متذيلة الترتيب.

وستلعب الأرجنتين في دور الستة عشر مع أستراليا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، وبولندا مع فرنسا حاملة اللقب.

وكانت الأرجنتين، بطلة نسختي 1978 و1986، مطالبة بالفوز لضمان تأهلها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، فتابعت صحوتها عقب خسارتها المفاجئة أمام السعودية 1-2 في الجولة الأولى، وحققت فوزها الثاني بعد تخطيها المكسيك 2-صفر.

وبحثت الأرجنتين منذ البداية عن هز شباك البولنديين وخلق مهاجموها العديد من الفرص بدون ترجمتها إلى أهداف، أمام التألق اللافت لحارس مرمى يوفنتوس الإيطالي فويتشيخ شتشيزني الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة أبرزها ركلة جزاء لميسي.

في المقابل، تكتلت بولندا، ثالثة عامي 1974 و1982 التي كانت بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل الى الدور الثاني للمرة الأولى منذ عام 1986، في الدفاع ولم تهدد مرمى حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيس بأي فرصة.

وانتظرت الأرجنتين الشوط الثاني لفك شفرة دفاع بولندا وسجلت هدفين كانا كافيين لتخطيها الدور الثاني حيث ستلاقي أستراليا ثانية المجموعة الرابعة، فيما تلعب بولندا مع متصدرتها فرنسا حاملة اللقب.

وهو الفوز الثاني للأرجنتين على بولندا في ثلاث مواجهات بينها في كأس العالم، حيث هزمتها الأخيرة في المباراة الأولى 2-3 في شتوتغارت عام 1974 وردت الأرجنتين التحية 2-صفر بعد 4 أعوام على أرضها عام 1978 عندما توج بلقبها العالمي الأول.

فرانس24 / رويترز / أ ف ب

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