مباشر - مونديال 2022: المنتخب المغربي الساعي لتأهل تاريخي ثانٍ لثمن النهائي يواجه فريق كندا الطموح
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يسعى المنتخب المغربي لتأهل تاريخي ثانٍ إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، بعد عام 1986، وأمامه عقبة أخيرة عليه تجاوزها تتمثل في المنتخب الكندي الطموح، الذي يواجهه الخميس. يحتاج "أسود الأطلس" للتعادل أو الفوز لضمان تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، أو حتى الهزيمة بشروط معينة. وسيضع الفوز المنتخب المغربي على رأس المجموعة. أما كندا فستحاول الخروج بفوز شرفي بعد أن تأكدت مغادرتها للبطولة بتلقيها هزيمتين أمام كل من بلجيكا وكرواتيا، اللتين ستلتقيان في نفس التوقيت.
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أهلا بكم في هذه التغطية المباشرة لآخر مباريات المنتخب المغربي بدور المجموعات، والتي تجمعه بنظيره الكندي.
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