مباشر - مونديال 2022: المنتخب المغربي الساعي لتأهل تاريخي ثانٍ لثمن النهائي يواجه فريق كندا الطموح

يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في آخر لقاء بدور المجموعات للفريقين. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

يسعى المنتخب المغربي لتأهل تاريخي ثانٍ إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، بعد عام 1986، وأمامه عقبة أخيرة عليه تجاوزها تتمثل في المنتخب الكندي الطموح، الذي يواجهه الخميس. يحتاج "أسود الأطلس" للتعادل أو الفوز لضمان تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، أو حتى الهزيمة بشروط معينة. وسيضع الفوز المنتخب المغربي على رأس المجموعة. أما كندا فستحاول الخروج بفوز شرفي بعد أن تأكدت مغادرتها للبطولة بتلقيها هزيمتين أمام كل من بلجيكا وكرواتيا، اللتين ستلتقيان في نفس التوقيت.