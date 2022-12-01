مونديال قطر 2022: اليابان تهزم إسبانيا وتتأهل معها لثمن النهائي وألمانيا تودع البطولة من الدور الأول

لاعبو المنتخبين الياباني والإسباني يهنؤون بعضهم بالتأهل للدور ثمن النهائي من كأس العالم بقطر، وحارس المرمى الألماني مانويل نوير يذرف الدموع بسبب خروج فريقه من الدور الأول، 1 كانون الأول/ديسمبر 2022.

فاز المنتخب الألماني على نظيره الكوستاريكي 4-2 الخميس من دون أن يعوض خيبة فشله في تحقيق الفوز أمام اليابان وإسبانيا، بعد أن انتزع "الساموراي" الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1 ليتأهلا معا إلى ثمن النهائي، بينما ودع "المانشافت" و"لوس تيكوس" البطولة. وسيلتقي المنتخب الياباني الذي احتل الصدارة بنظيره الكرواتي في الدور القادم، فيما سيلاقي الإسبان "أسود الأطلس".

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حقق المنتخب الياباني مفاجأة أخرى بتغلبه على المنتخب الإسباني 2-1 الخميس، وإقصاء المنتخب الألماني من نهائيات كأس العالم المقامة في قطر، ولم يشفع لـ"المانشافت" فوزه القوي على كوستاريكا.

وعلى الرغم من الشكوك الكبيرة في قدرته التي أثارتها هزيمته المفاجئة أمام المنتخب الياباني في مباراته الأولى، قدم الفريق الألماني عرضا قويا وتغلب على كوستاريكا 4-2 بعد أن كان متأخرا في بعض مراحل اللقاء.

"المانشافت" يفوز ويغادر

وأعرب المنتخب الألماني عن نواياه بسرعة بتسجيله الهدف الأول بعد مرور عشر دقائق فقط على البداية، عبر سيرج غنابري إثر تمريرة من دافيد راوم.

وتابع المنتخب الألماني بعدها محاولاته على مرمى نافاس دون أن يتمكن من زيادة غلته، بينما اندفع اللاعبون الكوستاريكيون لتعديل النتيجة لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز نوير، لينتهي الشوط الأول على تقدم "المانشافت" 1-0.

وفي الشوط الثاني تابع الألمان ضغطهم، بينما اعتمد الكوستاريكيون على هجمات قليلة، تمكن يلتسين تيخيدا من استغلال إحداها لإحراز هدف التعادل في الدقيقة 58.

واستمر "المانشافت" في الضغط، ولكن عكسا لسير اللعب تمكن خوان باولو فارغاس من إحراز الهدف الثاني لـ"لوس تيكوس" في الدقيقة 70.

ولكن لم يستمر الفرح الكوستاريكي طويلا، إذ تمكن كاي هافرتس من إدراك التعادل للألمان في الدقيقة 73 بعد تمريرة نيكولاس فولكروغ، قبل أن يعود هافرتز بالذات لمنح التقدم لفريقه عقب تمريرة من سيرج غنابري.

وبعدها أحرز فولكروغ هدفا رابعا للألمان بعد تمريرة من ليروي سانيه، دارت حوله شكوك التسلل ولكن حكم الفيديو المساعد "فار" أكد صحته.

ولكن لم يشفع الفوز الكبير والمستحق للمنتخب الألماني في الاستمرار في البطولة التي يعد أحد أنجح الفرق في تاريخها، فخرج من الدور الأول لثاني مرة على التوالي.

وأصبح المنتخب الألماني ثاني المنتخبات المرشحة التي تغادر البطولة في يوم واحد بعد إقصاء بلجيكا في وقت سابق من اليوم.

وكانت هذه المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم للرجال التي يقودها فريق تحكيم كامل من النساء، على رأسه الفرنسية ستيفاني فرابار.

"الساموراي" يهزم "الماتادور"

وفي المباراة الثانية تجاوز المنتخب الياباني هزيمته في المرحلة الثانية أمام كوستاريكا، وتغلب على نظيره الإسباني 2-1 بعد أن تأخر بهدف مبكر.

وكحال مباراة ألمانيا وكوستاريكا، لم ينتظر "الماتادور" طويلا لهز الشباك اليابانية، وجاء هدفه الوحيد في الدقيقة 11 من توقيع المهاجم ألفارو موراتا بعد تمريرة من سيزار أزبيليكويتا.

تبادل الفريقان بعدها الهجمات دون أن يتمكن أي منهما من التسجيل، فانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0 للإسبان.

ومع انطلاق الشوط الثاني وجه المنتخب الياباني صدمة قوية للفريق الإسباني، فأحرز هدف التعادل في الدقيقة 48 عبر ريتسو دوان بعد تمريرة من جونيا إيتو، وبعد ثلاث دقائق سجل آو تاناكا هدف التقدم لـ"الساموراي" إثر تلقيه عرضية من كاورو ميتوما، رجع الحكم لتقنية الفار للتأكد من عدم خروج الكرة قبلها من أرض الملعب، للتأكد من صحة الهدف، الذي ربما يثير احتسابه جدلا واسعا.

اندفع المنتخب الإسباني بعدها مهاجما للتعديل، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الياباني.

وبهذه النتيجة تأهل الفريقان معا إلى الدور ثمن النهائي، إذ احتلت اليابان المركز الأول، وستلاقي كرواتيا وصيف النسخة الماضية، بينما حل الفريق الإسباني ثانيا، وسيواجه المنتخب المغربي في مباراة قوية بين الجارين الأفريقي والأوروبي.

فؤاد حسن

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