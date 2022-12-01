مونديال قطر 2022: ساعات قبل مواجهة كندا.. الركراكي يؤكد أن منتخب المغرب يريد "كتابة التاريخ"

مونديال قطر 2022

مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي مع يوسف النصيري بعد المباراة ضد كرواتيا. استاد البيت، الخور، قطر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

يعول المدرب المغربي وليد الركراكي على عزيمة أسود الأطلس لـ"كتابة التاريخ" والتأهل للدور الثاني لمونديال قطر، حسبما قال خلال مؤتمر صحفي بالدوحة الأربعاء، عشية مواجهة المنتخب الكندي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لرفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين. ومصيره بين يديه وهو سيتأهل في الحالات الثلاث الفوز والتعادل وحتى الخسارة.

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قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الأربعاء من الدوحة، إن لاعبيه يريدون "كتابة التاريخ" والتأهل إلى الدور الثاني لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وخلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة كندا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، صرح الركراكي: "طالما سنقدم أفضل ما لدينا حتى اللحظة الأخيرة، فلن يكون هناك ندم حتى لو كانت النتيجة مخيبة. ولكننا متحمسون واللاعبون يرغبون في دخول التاريخ، وسنقدم أقصى ما لدينا لإسعاد الشعب المغربي".

وأضاف الناخب المغربي: "جئنا من أجل التأهل، لم أكن لأصدق أنه ستكون لدينا أربع نقاط بعد مواجهة بلجيكا وكرواتيا ومصيرنا بين أيدينا، نريد أن ندخل التاريخ، وإذا فشلنا غدا لن نلوم إلا أنفسنا لأننا سنكون من أهدر هذه الفرصة. إن شاء الله سنتأهل".

كما قال الركراكي: "نحن متحمسون ونعرف أنه في كرة القدم طالما أن الحكم لم يطلق صفارته النهائية ولم نتأهل ولم ندخل التاريخ فإننا لم نقم بأي شيء. اللاعبون يعرفون ذلك جيدا وأنا سعيد بأنهم جميعا يرغبون في اللعب والقتال، لدينا مجموعة من 26 لاعبا ومن سيدخل إلى أرضية الملعب سيقاتل".

وبحسب مدرب أسود الأطلس: "بكل بساطة ستكون مباراة صعبة جدا وبمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا. سنواجه فريقا ليس لديه مع يخسره وخرج خالي الوفاض وسيحرص على الظهور بشكل جيد وكسب أولى نقاطه في البطولة. منتخب يرغب في الفوز علينا وهذا جيد، لأن المباراة ستكون مفتوحة.. لديهم لاعبين جيدين ولن يستسلموا حتى الثانية الأخيرة ويلعبون بقتالية".

وأردف قائلا "نحن أيضا لدينا ما نكسبه ونخسره في هذه المباراة حسب ما ستكون عليه معنوياتنا، نحن مستعدون واستعدنا لياقتنا جيدا، نستعد لمباراة صعبة ضد فريق من أفضل فرق المجموعة". موضحا: "كنا نرغب في أن يكون مصيرنا بين يدينا وألا ندخل حسابات النتائج الأخرى، وهذا ما حصل الآن، نحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل ويجب أن نحقق ذلك، لا يهمنا ما ترغب فيه كندا ولكن ما يهمنا هو أنفسنا، علينا أن نظهر أننا نستحق التأهل".

وأضاف الركراكي : "سنبذل ما في وسعنا من أجل إسعاد شعبنا، كل مباراة تحسم بالتفاصيل، نريد أن نحترم جميع الفرق وعلينا احترام كندا. يجب أن ننسى كرواتيا وبلجيكا ونسعد شعبنا". مضيفا: "سنخوض مباراة الغد بنفس الخطة، اللعب من أجل الفوز وسنرتكب خطأ كبيرا إذا دخلنا اللقاء بهدف عدم الخسارة. فريقهم جيد ويملك لاعبين صغار السن، لن يسهّلوا مهمتنا، سنحترمهم كثيرا مثلما فعلنا مع بلجيكا وكرواتيا، يجب أن نكون أذكياء جدا في التعامل مع هذه المباراة جيدا".

وبالنسبة إلى التشكيلة الأساسية، قال مدرب المغرب: "سننتظر اللحظة الأخيرة لمعرفة من هو جاهز من عدمه كما فعلنا ضد بلجيكا، عيادتنا الطبية ليست فارغة منذ بداية البطولة، والكل يحارب من أجل الخروج منها والتمكن من اللعب".

ويتقاسم المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لرفاق لوكا مودريتش، وبفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا الثالثة، فيما خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتين متتاليتين.

ومصيره بين يديه وسيتأهل في الحالات الثلاث الفوز والتعادل وحتى الخسارة إذا خسرت بلجيكا أو إذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

فرانس24/ أ ف ب

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