مونديال 2022: المنتخب المغربي الممثل الوحيد للعرب في الدور ثمن النهائي بعد تأهله بالفوز على كندا 2-1

يوسف النصيري وأشرف حكيمي وسفيان أمرابط وسفيان بوفال يحتفلون بالهدف الثاني للمنتخب المغربي الذي سجله النصيري في مرمى كندا، 1 كانون الأول/ديسمبر 2022.

تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه على نظيره الكندي بنتيجة 2-1. وهذه ثاني مرة يبلغ فيها "أسود الأطلس" الدور الثاني لكأس العالم بعد عام 1986، أما كندا فغادرت المونديال دون أن تتمكن من إحراز ولو نقطة واحدة من مشاركتيها الوحيدتين في البطولة. وتصدر المغرب مجموعته السادسة فيما حل المنتخب الكرواتي ثانيا بعد تعادله السلبي مع الفريق البلجيكي، الذي ودع البطولة من دورها الأول بعد أن كان أحد المرشحين للقب.

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تغلب المنتخب المغربي على نظيره الكندي بنتيجة 2-1 وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى خاصة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة ولكنه لم يشهد أية فعالية هجومية أخرى جديرة بالذكر للفريقين، باستثناء تسجيل يوسف النصيري هدفا ألغي بداعي التسلل.

للمزيد - مونديال 2022: عودة على التغطية المباشرة لفوز المنتخب المغربي على كندا 2-1

وكان "أسود الأطلس" البادئين بالتسجيل عبر حكيم زياش الذي استغل خطأ جسيما من حارس المرمى الكندي الذي تقدم وأرسل كرة سهلة إلى زياش الذي سددها مباشرة في المرمى من مسافة بعيدة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة طويلة متقنة من أشرف حكيمي.

وسجل المنتخب الكندي هدفه الوحيد بعد تمريرة جانبية أطلقها سام أديكوغبي ارتطمت بقدم نايف أكرد وخدعت بونو الذي لم يتمكن من أيقافها لتسكن الشباك المغربية.

وسجل نصيري هدفا آخر بعد متابعة كرة من ركلة حرة لكنه ألغي بداعي التسلل.

أما الشوط الثاني فكان خاليا من الأحداث تقريبا، باستثناء محاولة شديدة الخطورة لكندا اقتربت فيها من تعديل النتيجة بعد ركلة ركنية تابعها أتيبا هاتشينسون فارتطمت بالعارضة وارتدت على خط المرمى ثم خرجت، وتابعها مهاجم كندي من مسافة قريبة برأسه ولكنها علت العارضة.

وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى سبع نقاط من تعادل مع كرواتيا وفوزين على بلجيكا وكندا.

وسيرافق المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية للبطولة "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني بعد تعادله السلبي مع بلجيكا ليصبح برصيده خمس نقاط، إذ تعادل سلبيا أيضا مع المغرب وتغلب على كندا 4-1.

فؤاد حسن

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