مونديال 2022: بلجيكا تودع البطولة خائبة بعد تعادل سلبي مع كرواتيا التي تتأهل لثمن النهائي

لاعبو كرواتيا يحتفلون بالتأهل للدور ثم النهائي من مونديال قطر ولاعبو بلجيكا حزينون بعد إقصائهم من الدور الأول للبطولة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ودع المنتخب البلجيكي القوي المصنف الثاني في ترتيب الفيفا للمنتخبات، بطولة كأس العالم بقطر من الدور الأول بعد تعادله 0-0 مع نظيره الكرواتي وصيف النسخة الماضية للبطولة. وكان من المتوقع أن يخرج أحد الفريقين المرشحين للقب من البطولة بعد المباراة بغض النظر عن نتيجتها، لأن تأهلهما معا كان يعتمد على تعادلهما وهزيمة المغرب أمام كندا بفارق يزيد عن هدفين. وبهذا التعادل احتلت كرواتيا المركز الثاني من تعادلين وفوز، خلف "أسود الأطلس".

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انتهت مباراة القمة الأوروبية بين بلجيكا وكرواتيا ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر بالتعادل بدون أهداف، لتحتل بذلك كرواتيا المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المنتخب المغربي، فيما ودع "الشياطين الحمر" البطولة.

ودخل المنتخبان البطولة كمرشحين للفوز باللقب، وبالأخص المنتخب البلجيكي الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الفيفا للمنتخبات، فيما احتل المركز الكرواتي المركز الثاني عشر في التصنيف ولكنه كان وصيف النسخة الأخيرة للبطولة، ويتمتع بكتيبة من النجوم يتقدمها لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش.

وفور انتهاء اللقاء، قدم روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي استقالته من منصبه منذ أكثر من ست سنوات.

وكان "الشياطين الحمر" بحاجة للفوز لضمان تأهلهم إلى الدور ثمن النهائي، فيما يصب التعادل في مصلحة كرواتيا والمغرب، شريطة عدم هزيمة "أسود الأطلس" أمام كندا بفارق يزيد عن هدفين.

وبهذا يغادر "الجيل الذهبي" للكرة البلجيكية آخر بطولة كأس عالم مع تقدم أعمار اللاعبين.

أما كرواتيا فعلى الرغم من تقدم نجمها الأول لوكا مودريتش في السن واعتزال هدافها ماريو ماندزوكيتش، لكنها تمكنت من تجاوز عقبة بلجيكا.

وبالرغم من حاجة بلجيكا للفوز، إلا أن كرواتيا كانت الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، وهددت مرمى تيبو كورتوا الذي تألق أكثر من مرة في إنقاذ مرماه.

ولم تبدأ الخطورة الحقيقية للمنتخب البلجيكي إلا في الشوط الثاني، بعد دخول روميلو لوكاكو الذي كاد ينتزع التقدم لفريقه أربع مرات من فرص ذهبية ولكنه أضاعها.

ومع تجاوز إيدين هازارد وكيفن ديبروين ودريس ميرتنز وأكسيل فيتسل وتيبو كورتوا الثلاثين عاما، يبدو من المستبعد أن يشاركوا جميعا في البطولة القادمة بعد أربعة أعوام.

بينما ستسعى كرواتيا لمتابعة البطولة وتحقيق إنجاز أفضل من البطولة الماضية، عندما حلت وصيفة للمنتخب الفرنسي.

وسيلتقي المنتخب الكرواتي في الدور الثاني بمتصدر المجموعة الخامسة التي تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، والتي تختتم مبارياتها مساء الخميس بمواجهتي إسبانيا واليابان، وألمانيا وبلجيكا.

فؤاد حسن

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