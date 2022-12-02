قطر 2022: الأوروغواي تفوز على غانا 2-صفر وتودع معها المونديال

مونديال قطر 2022

فاز منتخب الأوروغواي على نظيره الغاني 2-صفر في الجولة الأخيرة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 ليودعا معا المسابقة. فيما خطف منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه المتأخر على البرتغال المتصدر 2-1.

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فرط المنتخب الغاني الجمعة في فرصة بلوغ ثمن نهائي مونديال لصالح نظيره الأوروغوياني الذي هزمه 2-صفر في الجولة الأخيرة الثانية من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022 ليودعا المسابقة معا.

فيما انتزعت كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بفوزها المتأخر على البرتغال 2-1.

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وكان بإمكان منتخب غانا أخذ الأسبقية في الدقيقة 21 من المباراة من ضربة جزاء لكن أندريه أيوه أخفق في تسجيلها، ليعيد ذكريات ضربة الجزاء التي أضاعها أسامواه جيان أمام نفس المنتخب في ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، قبل أن يُعاقَب "البلاك ستارز" بهدفين متتالين في الدقيقتين 26 و32 عن طريق أراسكايتا.

واستفاد زملاء لويس سواريز من البرتغال مع كوريا الجنوبية ليتأهل إلى المركز الثاني خلف المنتخب الأوروبي.

فرانس24

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